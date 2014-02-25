ثبت نام بیش از 4 هزار نفر در جذب هیات علمی وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، در این فراخوان از میان شرکت کنندگان تعداد 2 هزار و 324 نفر زن و تعداد 2 هزار و 220 نفر مرد هستند.

بر اساس آمار ثبت نام کنندگان در این دوره از فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت، تعداد یک هزار و 718 نفر در مقطع کارشناسی ارشد، تعداد یک هزار و 486 نفر در مقطع دکتری تخصصی، تعداد 177 نفر در مقطع فوق تخصصی بالینی، تعداد 182 نفر در مقطع فلوشیپ (تکمیلی تخصصی)، تعداد 946 نفر در مقطع تخصصی بالینی شرکت کرده اند.

همچنین 28 نفر در سطح چهار حوزوی و 7 نفر در سطح سه حوزوی در این دوره از فراخوان جذب هیات علمی ثبت نام کرده اند.