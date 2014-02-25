10 دلیل مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره/ 15 درصد دانشجویان نیازمند خدمات مشاوره

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید یعقوبی صبح امروز در بیست و چهارمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور که در دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در حال برگزاری است با اشاره به اهم فعالیت های دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان به مساله اعتیاد در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: مصرف مواد در دانشگاه ها مساله جدی است، سیستم اعتیاد یک سیستم یکپارچه و منسجم و متحدی است که از تولیدکننده تا فروشنده و مصرف کننده این سیستم به صورت مسنجم است اما متاسفانه سیستم ضداعتیاد انسجام ندارد که امیدواریم در دولت جدید با هماهنگی کامل بین معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی و مراکز مشاوره در دانشگاه ها به گونه ای حرکت کنیم که همه هم راستا در این جهت باشد.

وی از دیگر فعالیت های دفتر مشاوره و سلامت سازمان دانشجویان به رایزنی با وزارت ورزش و جوانان در خصوص آموزش پیش از ازدواج و ازدواج جوانان اشاره کرد که قرار است در این زمینه تفاهمنامه ای منعقد شود.

یعقوبی ادامه داد: همچنین با ستاد علوم شناختی که زیرمجموعه معاونت علمی فعالیت دارند قرار است تفاهمنامه ای در خصوص آموزش مهارت شناختی که بر تمرکز و کارکرد مغز و حافظه تاکید دارد منعقد شود.

وی ادامه داد: همچنین صحبت شده درمانگرانی برای مراکز مشاوره آموزش داده شوند، همچنین مشاوره شغلی و تحصیلی نیز در اولویت قرار گرفته اند.

وی در ادامه به مساله شورای استانی اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش دانشگاه ها قرار شده است یک شورای استانی برای هماهنگی مراکز مشاوره ایجاد شود که احکام آن برای روسای مراکز مشاوره دانشگاه های مادر ارسال خواهد شد.

سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان به مساله شعب خوابگاهی مراکز مشاوره اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 106 مرکز مشاوره در دانشگاه های دولتی روزانه فعال هستند که یک سوم خوابگاه ها دارای مرکز مشاوره هستند و دو سوم خوابگاه ها مرکز مشاوره ندارند این در حالی است که مسایل دانشجویان خوابگاهی بیشتر از سایر دانشجویان است. بر همین اساس در سال 93 هر دانشگاهی که اقدام به تاسیس شعبه مشاوره کند مورد حمایت دفتر سلامت و مشاوره وزارت علوم قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با ارایه گزارش عملکرد مراکز مشاوره در سال گذشته گفت: سال گذشته بیش از 138 هزار جلسه درمانی و مشاوره ای شکل گرفته است، همچنین 550 هزار نفر ساعت جلسه آموزشی در دانشگاه ها برگزار شده است، فضای فیزیکی مشاوره 16.6 درصد بوده که تغییر نکرده و برنامه کمک به ساخت مراکز مشاوره به خاطر محدودیت بودجه چندان عملیاتی نشد.

یعقوبی ادامه داد: 300 شعبه و مرکز مشاوره در دانشکده ها، پردیس ها و خوابگاه ها در حالت فعالیت هستند. همچنین 3500 ساعت در ماه مددکاران در خوابگاه ها حضور داشته اند.

وی در ادامه به مشاوره تلفنی اشاره کرد و گفت: منطقه یک نسبت به بقیه مناطق در این زمینه فعالتر بوده و دفتر وزارت علوم از مشاوره تلفنی منطقه ای و حتی استانی حمایت می کند

سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان به ارسال پیامک های بهداشت و روان به دانشجویان اشاره کرد و گفت: دفتر ما از امسال ماهانه یک تا دو پیام بهداشت و روان به بیش از 120 هزار دانشجو ارسال می کند که دانشگاه ها نیز در این زمینه فعالیت دارند.

وی با کارنامه سلامت دانشجویان اشاره کرد و گفت: هدف از ارایه کارنامه سلامت غربالگری، پیشگیری و خدمات رسانی است که پیشگیری ها نیاز دارد فعال شود.

یعقوبی در ادامه به مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 70 هزار دانشجو به مراکز مشاوره مراجعه کردند که نشان از استقبال قابل توجه دانشجویان دارد و در واقع می توان گفت 14 و 15 درصد دانشجویان در دانشگاه های دولتی نیازمند خدمات مشاوره هستند.

وی به علت های مراجعه دانجشویان اشاره کرد و گفت: علت اول مسایل تحصیلی است و دلایل دیگر به ترتیب، ارتباط و شکست عاطفی، اضطراب، ازدواج، افسردگی، مسایل خانوادگی و زناشویی و مسایل اقتصادی و شغلی است.

وی تصریح کرد: دختران بیش از دانشجویان پسر به مراکز مشاوره مراجعه می کنند و بیشتر مراجعه کنندگان مجرد هستند.

سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه داد: دانشجویان مقطع کارشناسی بیشتر از سایر دانشجویان به مراکز مراجعه کمی کند بنابراین در این مقطع باید فعالیت های بیشتری صورت گیرد.

وی در ادامه به ضعف مراکز مشاوره اشاره کرد و گفت: یکی از ضعف هایی که مراکز مشاوره دارند مساله نیرو است. نسبت مشاور به دانشجو یک به 1500 است که باید این شاخص را ارتقاء دهیم و آن را یک به 1300 یا 1200 برسانیم. و اگر بتوانیم طی 5 سال آینده نسبت به مشاور به دانشجو را یک به هزار برسانیم بسیار خوب است.

وی به روسای دانشگاه ها توصیه کرد که نیرو جذب کنند به ویژه نیروی روانپزشک و مددکار.

یعقوبی از دیگر ضعف های مراکز مشاوره را عدم اجرای برخی از طرح های ابلاغی، از دست رفتن دو واحد درست مهارت زندگی در برخی از دانشگاه ها و کمبود فضای فیزیکی، غیرمرتبط بودن رئیس مرکز با فعالیت های مرکز اشاره کرد.