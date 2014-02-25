قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شد/ 45 درصد قاچاق خروجی سوخت است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله حقیقی امروز در نشستی خبری در مورد تبیین ویژگی های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، با اعلام اینکه این قانون از امروز برای تمام دستگاه ها لازم الاجر است، گفت: در این قانون ظرفیت های جدیدی برای پاسخگویی دستگاه های ذیربط در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسعه امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قانون جدید از قبل از مبادی تا محل عرضه مد نظر قرار گرفته است، افزود: قانون جدید به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز جامعیت بخشیده است، این در حالی است که قانون قبلی در این زمینه با خلاء هایی همراه بود.

وی یکی دیگر از ویژگی های قانون جدید را توجه همزمان به موضوعات مختلف قاچاق و مباحث فرهنگی مرتبط با آن و غیره ذکر و بیان کرد: قاچاق در برخی از مناطق کشور بر روی سطح زندگی مردم تاثیرگذاشته است. از نظر فرهنگی لازم است که به استفاده از کالای داخلی برای مردم موضوعیت ببخشیم و برای این امر نیازمند کار فرهنگی هستیم.

حقیقی با بیان اینکه داشتن قوانین منسجم و به روز از لازمه های توانایی برای مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز است، افزود: آنچه تاکنون تحت عنوان قانون وجود داشته، مربوط به 80 سال پیش بوده است، در حالی که امر قاچاق با استفاده از ساز و کارهای پیشرفته نسبت به نگاه سنتی صورت گرفته است.

وی با ذکر این مطلب که با نگاه سنتی و با قانون قدیمی امکان مبارزه مناسب با امر قاچاق در کشور وجود نداشت، تصریح کرد: صیانت از تولید داخلی و بخش خصوصی در قانون جدید مورد تاکید قرار گرفته است و موادی از قانون در این راستا تعریف شده است. آئین نامه های قانون ظرف 3 ماه آینده تهیه و به دولت ارائه خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سئوال که در قانون جدید برای امر مبارز با ورود کالاها از مبادی رسمی ( مانند ورود دستگاه های پروشه به کشور) آیا تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت: در قانون جدید رویه ها و مقررات و دستور العمل های ورود کالا به کشور اصلاح شده است و حوزه وظایف نظارتی و مسائل مرتبط با ارائه مجوزها و غیره توسط دستگاه های مربوطه مانند گمرک و وزارت صنعت بازنگری شده است به گونه ای با بتوان با ارائه یک سازو کار کنترلی مناسب زمینه های سوء استفاده های اینچینی را بست و ممانعت بعمل آورد.

وی در مورد اقتصاد مقاومتی در بخث مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی تاکید بر نگاه به ظرفیت های درونی کشور و استفاده از پتانسیل های داخلی دارد. اقتصاد مقاومتی مسائل تحریم را بی اثر می کند و قاچاق از مواردی است که مورد مکمل تحریم ها تعریف شده است، بنابراین هر اندازه که در امر مبارزه با قاچاق موفق باشیم به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جامعه عمل پوشانده ایم. اقتصاد مقاومتی یعنی بالا بردن پتانسیل های حوزه اقتصاد در داخل که قاچاق مخرب این توانمندی است.

حقیقی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد ارائه آمارهای کشف شده از قاچاق کالا و ارز در سال جاری بیان کرد: متاسفانه در کشورمان پدیده قاچاق به صورت ورودی و خروجی داریم و در حوزه قاچاق خروجی بحث سوخت از اهمیت بیشتری برخوردار است به طوریکه نزدیک به 45 درصد حجم قاچاق خروجی مربوط به سوخت است که دلیل آن به تفاوت قیمت بسیار زیاد سوخت در داخل با کشورهای همجوار باز می گردد و همین تفاوت عمده قیمت، ریسک قاچاق سوخت را برای قاچاقچی به دلیل سود بالا و کلان موضوعیت می بخشد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه در برخی از حوزه ها مانن دارو، دام و دخانیات در 10 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد کشفیات قاچاق مواجه بودیم، افزود: در برخی از حوزه ها مانند پارچه و البسه با کاهش کشفیات روبرو بودیم. در همین مدت در حوزه سوخت هم کشفیات و هم قاچاق افزایش یافته است.

وی افزود: طی یکی دو هفته اخیر در هرمزگان با همکاری دریابانی نزدیک به 20 کیلومتر لوله گذاری سوخت کشف و جمع آوری شد و در ماه های آینده نیز در جهت کاهش قاچاق سوخت اقدام خواهیم کرد با این وجود قاچاق سوخت نیازمند اصلاحات اساسی است.

حقیقی در مورد طرح شبنم گفت: این طرح ایده کنترلی مناسبی بود ولی در حوزه اجرا با مشکلاتی مواجه شد که مزیت ههای آن را زیر سئوال برد. در قانون جدید وزارت صنعت موظف شده است که کد رهگیری کالا در چرخه از ورود تا عرضه را ارائه کند و برای آن فرصت 3 ماهه ای تعریف شده است.

وی با ذکر این موضوع که کد رهگیری نیاز به مباحث هزینه ای ندارد، افزود: براین اساس سامانه ای تعریف می شود که بر اساس آن ورود هر کالا در هر مرحله ای کاملا روشن و شفاف و قابل رهگیری باشد. ایران کد نیز یک سامانه ارائه کاتالوگ کالا است و صرفا مربوط به کالای ورودی نیست ولی کد رهگیری در راستای کالای ورودی است و در کد رهگیری جدید اشکالات رفع می شود.