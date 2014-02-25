حرکت جدی شهرداری تبریز از سال آینده آغاز می شود/ ایجاد تشکیلات سازمانی با هدف بهره گیری از ظرفیتهای تیمی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی صبح سه شنبه در جمع مدیران عامل سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری با بیان این مطلب اظهار داشت: شهرداری در هر حال، پاسخگوی مسائل مربوط به مدیریت شهری است و باید به تبع این مسئولیت خطیر، اثرگذاری لازم را نیز داشته باشد.

وی افزود: تا زمانی که این مسئولیت بر عهده مدیران شهرداری است، باید طوری خدمت کنیم که موجبات افتخار هر دو مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر را فراهم شود.

نجفی در ادامه با بیان ساز و کار اقتصادی شهرداری اظهار داشت: در آمد شهرداری از سال 85 از نظر تعداد پروانه های صادر شده، سیر نزولی داشته، این در صورتی است که میزان متراژ مربوط به آن، تقریباً ثابت بوده است.

وی به امضای یک هزار و 500 میلیارد تومان مشارکت در ماه گذشته اشاره و تصریح کرد: پایین بودن سطح درآمد از محل پروانه های صادر شده، نشان دهنده حرکت به سمت مدیریت هوشمند و پایدار است.

شهردار تبریز با اشاره به شرایط شهرداری ها در طرح هدفمندی یارانه ها، خاطرنشان کرد: در طراحی و اجرای این طرح، جداسازی برخی منابع از کلان شهرها و اختصاص آن به شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر، نتیجه عدم تاثیرگذاری شهرداری های کلان شهرهای کشور بر سیاستگذاری های دولت است؛ این در صورتی است که شهرداری به صورت بی واسطه و کاملاً مستقیم با مسائل و مشکلات مردم مواجه است.

وی در ادامه در خصوص سازمان های زیرمجموعه شهرداری اظهار داشت: هر یک از این سازمان ها، دارای هیئت مدیره مشخصی هستند و باید با هدایت و سیاستگذاری هئیت مدیره متبوع فعالیت کنند.

وی همچنین ادامه داد: ایجاد تشکیلات سازمانی، به منظور بهره گیری مطلوب از ظرفیت های تیمی و تخصصی شهرداری است.

صادق نجفی با تاکید بر اینکه باید از ساختار تشکیلاتی سازمان های زیر مجموعه شهرداری به بهترین شکل ممکن استفاده شود، اظهار داشت: این امر در راستای چابک سازی حرکت شهرداری و ساختارهای سازمانی زیرمجموعه آن، ضروری است.

شهردار تبریز در عین حال با اشاره به حوزه های گسترده خدمات شهری خاطرنشان کرد: ممکن است در برخی موارد، اختیارات مربوط به اجرای یک برنامه خاص، در اختیار سازمان ها نباشد که این امر نیز طی هماهنگی شهرداری و شورای اسلامی شهر و تصویب لایحه مورد نیاز حل و فصل می شود.

وی همچنین تاکید کرد: طبق مصوبه سال 93، سازمان های تابع شهرداری، مشمول پرداخت مالیات خواهند بود بنابراین باید از ساختار تیمی هر یک از سازمان ها، به نحو احسنت بهره گیری شود.

وی اظهار داشت: کلانشهر تبریز به عنوان قلب تپنده استان، باید نقش موثر در سیاستگذاری کلان استان داشته باشد.

نجفی ادامه داد: امروز فعالیت شهرداری ها حول دو محور خدمات و درآمد پیش می رود و از این حیث، می توان شهرداری را در حکم یک بنگاه اقتصادی قلمداد کرد.

وی در ادامه بر انسجام سازمانی بیشتر در ساختار شهرداری خاطرنشان کرد و افزود: کمرنگ بودن حرکت تیمی سازمان های زیرمجموعه شهرداری، مربوط به افراد نیست، بلکه این، مجموع روند تیمی سازمان هاست که در برخی اوقات به همگرایی مطلوب و مورد انتظار نمی رسد.

شهردار کلانشهر تبریز با تاکید بر این که باید از ساختار تشکیلاتی سازمان های زیر مجموعه شهرداری به بهترین شکل ممکن استفاده شود، اظهار داشت: نباید جلسات هماهنگی و مباحثه سازمان های زیرمجموعه شهرداری، محدود به موضوعات اجرایی باشد، بلکه باید خروجی هر یک از سازمان های تخصصی به گونه ای باشد که موجب ایفای نقش شهرداری کلان شهر تبریز در روند سیاستگذاری استان شود.