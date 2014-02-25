انزوا و نبود امید منجر به افزایش مشکلات دانشجویان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین میرزایی - مدیرکل فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز در بیست‌وچهارمین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های سراسری وزارت علوم که در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در حال برگزاری است، اظهار داشت: همه ما یک ماموریت اصلی داریم و آنهم کاهش آلام و مشکلات دانشجویان است.

وی ادامه داد: رویکرد وزارت علوم تسهیل مشارکت های دانشجویان در مسائل علمی، فرهنگی و اجتماعی است و ما معتقدیم هر چه این فعالیت ها بیشتر شوند، مسائل و مشکلات دانشجویان کاهش می یابد.

مدیرکل فرهنگی وزارت علوم ادامه داد: یکی از دلایل و مشکلات در حوزه دانشجویی انزوایی است که گاها صورت گرفته است و علت و علل مسائل و مشکلات دانشجویان نداشتن امید و انزوا است که به مسائل و مشکلات آنها دامن زده است که ما باید در چارچوب قانون از فعالیت های دانشجویان حمایت کنیم و شاهد شکوفایی و نشاط در فعالیت های دانشجویان باشیم.

میرزایی ادامه داد: میزان آسیب های اجتماعی در دانشگاه و دانشجویان بسیار کمتر از جامعه است، اما چون این قشر نخبه و پیشروان حرکت در جامعه هستند، این میزان در دانشگاه ها قابل قبول نیست و باید از بین برود.

وی ادامه داد: ما در حوزه فرهنگی و اجتماعی آمادگی داریم که با دفتر سلامت و مشاوره وزارت علوم در خصوص ماموریت هایی که این دفتر دارد، همکاری داشته باشیم و هر کاری از دستمان برآید کوتاهی نکنیم.