خیز استرالیا برای ساخت مغز بیونیک/ شبیه سازی اوتیسم و آلزایمر 

به گزارش خبرگزاری مهر، استرالیا در صدد است برای ساخت نخستین مغز مصنوعی جهان طی 10 سال آینده 250 میلیون دلار هزینه صرف کند.

قرار است دانشمندان استرالیایی در پروژه ای به نام AusBrain تحقیقات مغزی را هماهنگ سازی کرده و در نهایت به ساخت مغز مصنوعی نائل شوند.

در این گزارش آمده است با توجه به سرمایه گذاری عظیم در تحقیقات مغزی آمریکا و اروپا و تلاش های چین برای ورود به این عرصه، هدف استرالیایی ها ساخت مغز بیونیکی است که از نظر اهمیت می توان آن را نوعی مامویت آپولو برای علم این کشور در نظر گرفت؛ موضوعی که از نظر ضرورت، معادل رقابت فضایی کشورها در دهه 1960 است.

باب ویلیامز استاد ژنتیک و نویسنده این گزارش می گوید: با توجه به اینکه ما در ساخت چشم و گوش بیونیک پیشگام بوده ایم از این رو در چیزی که می توان آن را برون سپاری عملکرد مغز به تراشه های رایانه ای قلمداد کرد، تجربیات خوبی داریم.

وی افزود: گام بعدی ما یافتن راهی برای کنترل حرکات دست یا پا توسط این مغز مصنوعی است.

ویلیامز پیش بینی کرد دستیابی به این مغز بیونیک طی پنج تا 10 سال آینده تحقق می یابد.

وی با تاکید بر دشواری ساخت این مغز بیونیک، اظهار داشت نتایج این تحقیقات می تواند به پیشگیری و درمان بیماری هایی مانند آلزایمر، اختلالات استرسی پس از وقوع تروما، اوتیسم و اسکیزوفرنی کمک کند.

ویلیامز معتقد است از این رو می توان با شناخت ساختار و معماری بهتر مغز در سطح سلول به سلول به درک بیشتری از آنچه که در سطح متابولیکی که موجب بروز بیماری های روحی می شود دست یابیم.