به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین نشست «پنجشنبههای داستانی» رمان «اندوه مونالیزا» به قلم شاهرخ گیوا با حضور نويسنده و منتقدان ادبی پنجشنبه هشتم اسفند ساعت 16:30 در فرهنگسرای فناوری اطلاعات نقد و بررسی میشود.
این رمان دومین رمان گیوا است و مضمونی مشابه با رمان اولش «مونالیزای منتشر» را دنبال میکند با این تفاوت که اين رمان داستانش در برهه مشخصی از ابتدای روزگار پهلوی تا اوايل دهه هفتاد، سير زندگی و سرنوشت يک خانواده ايرانی را بررسی میکند و نوعی نقد سياسی و اجتماعی است.
داستان «اندوه مونالیزا» درباره خانوادهای است كه در محلهای از محلات تهران زندگی میكنند و هنگامی كه شهرداری میخواهد خانهشان را برای احداث پل خراب كند، شخصيت اصلی داستان از زاويه نگاه اول شخص، روزگار ساخته شدن خانه را در ذهن مرور میكند. رويدادهای داستانی این کتاب در رجوع به گذشته شخصيت اصلی داستان و خاطرات او شكل میگيرند.
اثر اول گیوا «موناليزای منتشر» بر اساس افسانهای شکل گرفته است که مطابق آن سرنوشت همه عشاق به مرگ و جنون ختم میشود. این رمان جوايز ادبی مهرگان و رمان متفاوت سال 1387 را از آن خود کرده است.
این برنامه با همکاری نشر روزنه و با حضور نویسنده و یوسف انصاری، ابراهیم دمشناس و سیاوش گلشیری، منتقدان ادبی در فرهنگسرای فناوری اطلاعات واقع در تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و کارگر برگزار میشود.
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