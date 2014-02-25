تائید شعار مرگ بر آمریکا از سوی امام خمینی(ره) کار کوچکی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در اولین روز سفر استانی به کرمانشاه در جمع خانواده های شهدا،ایثارگران و جانبازان اظهار داشت: شهدا چراغهای هدایت جامعه هستند و آثار وجودی عظیم برای افراد جامعه خودشان و نظام سیاسی دارند.

وی ادامه داد: شهدا برای افراد جامعه اثر الگو داشته و وجود الگوهای اخلاقی و علمی در جامعه اثر مهمی دارد.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: شاید صدها بار فردی توصیه کنیم اما تاثیر آن اندازه یک الگو نیست. تاثیری که شهدا در نظام سیاسی ما داشتند استقلال در جنبه سیاسی ،فرهنگی و علمی است.

لاریجانی افزود: تایید شعار مرگ بر آمریکا از سوی امام(ره) کار کوچکی نبود.

رئيس قوه قضاییه با اشاره به الگو بودن شهید برای جامعه، گفت: گاهی اگر صدها نفر در منبرها حرف بزنند ممکن است اثر نداشته باشد، اما شهدا الگو هستند و الگوها با وجودشان نورافشانی می‌کنند نه کلام‌شان و تاثیر بسیار عمیقی در جامعه دارند.

آملی‌لاریجانی گفت: شهید مکتب ما حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) از 1400 سال پیش تاکنون نورافشانی می‌کند و این کشور برای اتصال به مقام اهل بیت (ع) روی پای خود ایستاد. این انقلاب با این شعار انقلاب شد و جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین برکت شهید برای نظام سیاسی، استقلال است، گفت: ما استقلال خود را وامدار شهدا هستیم و اگر این جانفشانی‌ها نبود کجا می‌توانستیم روی پای خود بایستیم و با کسانی که سلطه‌گری می‌کنند در بیفتیم و حرف خود را بزنیم.

آملی‌لاریجانی با اشاره به پیشرفت‌های علمی در جامعه، گفت: شما خانواده‌های شهدا و جانبازان در وضعی که ایجاد شده شریک هستید و اینها همه آثار شهدا و صبر خانواده‌های آنهاست.

لاريجاني در ادامه در خصوص اقتصاد مقاومتي نيز گفت: با وجود مشکلاتی که در حوزه اقتصادی در کشور شاهدیم اما استواری و استحکام بنیان عقیدتی کشور را سرپا نگه داشته است و با قاطعیت می‌گوییم ما می‌توانیم به قله‌های کمال برسیم.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری هم با سیاست‌های ابلاغی مسیر اقتصاد مقاومتی را نشان داده‌اند؛ مهم این است که برای رسیدن به این هدف از چه راهی حرکت می‌کنیم. اقتصاد مقاومتی برای ایجاد بنیان‌های قوی اقتصادی در حد معقول و در یک نظام ارزشی است.

رئیس قوه‌قضاییه گفت: مهم‌ترین پیام اقتصاد مقاومتی این است که جامعه‌ای که بر اساس ایمان بنیان می‌شود باید روی پای خود بایستد. توجه به اقشار کم درآمد هم باید مدنظر جامعه دینی باشد که تذکرات دینی هم مؤید همین امر است؛ اقتصادی شفاف، که در آن انسان‌ها سالم، با اعتبار و شخصیت، معیشت خود را اداره کنند.

آملی لاریجانی ادامه داد: یکی از تأکیدات سیاست‌های ابلاغی اقتصادی که در بند 19 آن اشاره شده، بحث مبارزه با مفسدان اقتصادی است که امیدواریم به زودی مسیر اقتصادی کشور به خوبی ترسیم شود.

وی گفت: استقلالی که در کشور پدید آمده چه در بعد فرهنگی و چه در بعد اقتصادی برخاسته از اندیشه‌های اسلامی است که شهدا بالاترین تأثیر را در تحقق اهداف جامعه داشته‌اند. ما نگاهمان به حیات در دنیا باید برخاسته از نگاه شهدا باشد زیرا راه درست همان راهی بود که شهدا رفتند.