ستاد مردمی بزرگداشت ایام فاطمیه در نیشابور تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که صبح سهشنبه در محل مجمع مذهبی "لشگر یوسف زهرا" در محل حسینیه زردی برگزار شد، حاضران تصویب کردند که مسئولیت ستاد به عهده حجتالاسلام غلامرضا شرعی امام جماعت مسجد الهادی(عج) و دبیری ستاد بهعهده سیدابوالقاسم نوری مسئول شورای هیئات و مجامع مذهبی باشد.
مسئولیت کمیته اجرای مراسم بر عهده عباس عراقی عضو شورای کانون مداحان نیشابور و اعضای کمیته فرهنگی و تبلیغات، محمد دلشاد، موسی نوکاریزی، حامد صادقی، احسان اسلامی، بهزاد قدیریان و بابک پاکجامه تعیین شدند.
اعضای کمیته راهبری نیز حججاسلام شرعی، حسن رضایی و حسن مهدویان تعیین شدند.
اعضای جلسه به این نتیجه رسیدند که مسئول کمیته پشتیبانی و مالی نیز بعدا تعیین شود.
لیلا کاشفی رئیس کمیسیون امور بانوان شورای اسلامی شهر و موسی تاجیک معاون اجتماعی شهرداری نیشابور به نمایندگی از شورا و شهرداری برای حمایت از کانونها و مجامع مذهبی نیشابور که اعلام آمادگی کردند، ارائهدهنده طرحهای شاخص فرهنگی باشند.
در این جلسه پیشنهادات مختلف فعالان مذهبی برای ارائه محتوا در ایام فاطمیه مطرح و مقرر شد دهه اول بهمدت سه روز و دهه دوم بهمدت پنج روز گرفته و مراسم روز شهادت حضرت زهرا(س) در چهاردهم فروردینماه آینده به شکل با شکوهی برگزار شود.
تصمیم گرفته شد که مراسم ویژهای با مشارکت همه هیئات و مجامع در این روز برگزار شود که تداعیکننده وحدت هیئات در بعضی نقاط کشور مثل زنجان و بم باشد.
این گزارش حاکی است: جلسهای در آستانه فاطمیه اول با حضور هیئت امنای 130 هیئت شهری و 300 هیئت روستایی برای هماهنگی امور برگزار شود.
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