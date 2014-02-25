ضرورت تلاش براي تامين رضايتمندي مسافران هوایی در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا جهانگيريان در جلسه هماهنگي سفرهاي نوروزي كه با حضور مديران حراست صنعت حمل و نقل هوايي برگزار شد؛ بر تعامل، هماهنگي، همكاري، و بكارگيري حداكثر امكانات موجود به منظور مديريت و ارتقاي ايمني حمل ونقل هوايي اشاره كرد و اين ارتباط را مستلزم بستري براي رعايت حقوق شهروندي دانست.



رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اظهارداشت: از آنجا كه در ايام نوروز تقاضاي سفر نسبت به ساير روزهاي سال افزايش يافته و در كوتاهترين زمان صنعت حمل و نقل هوايي با جابه جايي حداكثري مسافر مواجه است، بر اين اساس پاسخگويي به موقع صحيح و دقيق به مسافران به منظور انجام سفري ايمن و راحت، نيازمند برنامه‌ريزي و همكاري ‌‌تمامي دست اندركاران صنعت حمل ونقل هوايي است.



وي با بيان اينكه رضايتمندي مسافران در توسعه و گسترش صنعت حمل و نقل هوايي موثر است، افزود: بخش حراست يكي از نهادهايي است كه با هوشياري كامل، برنامه ريزي، اتخاذ تدابير لازم و حضور به موقع در انجام بهينه سفرهاي نوروزي ايفاي نقش مي كند.



جهانگیریان با تاكيد بر بازرسي از چگونگي خدمات دهي به مسافران و وضعيت ناوگان درهمه شركت‌هاي هواپيمايي به لحاظ ايمني و كيفيت خدمات دهي افزود: اجراي هرچه بهتر سفرهاي نوروزي، همچون سنوات گذشته نيازمند هوشياري و اتخاذ تدابير خاص توسط عوامل فني و عملياتي شركت هاي هواپيمايي و بخش حراست صنعت است.



وی در خصوص بالا بودن حجم ترافيك مسافران خطاب به مديران حراست شركت هاي هواپيمايي گفت: در بخش زميني نيز به دليل حجم بالاي ترافيك ممكن است با تراكم بيش از حد مواجه شويم به همين منظور در برنامه ريزي هاي صورت گرفته در صدد كنترل بي نظمي هايي كه منجر به نارضايتي مسافران مي شود به نحوي برآئيد تا با موفقيت اين دوره پرتراكم را پشت سر گذاريم.



معاون وزير راه وشهرسازي افزود: ضروري است شركت هاي هواپيمايي علاوه بر برنامه ريزي هاي فني و عملياتي سفرها به منظور ارتقا و حفظ ايمني و امنيت هوايي و انجام بهينه سفرهاي نوروزي در بخش صدور بليت، هدايت مسافران به فرودگاه و . . . در راستاي كاهش تاخيرات احتمالي نيز تمهيدات خاصي براي حجم جابه جايي بار و مسافر به بهترين شكل برنامه ريزي شود.