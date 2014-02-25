نرم افزار آموزشی مهارت معنوی ویژه دانشجویان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در بیست و چهارمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ها که در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در حال برگزاری است از سه نرم افزار تولیدی مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان رونمایی شد.

دکتر حمید یعقوبی- سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان در خصوص این سه نرم افزار توضیحاتی ارایه کرد و گفت: نرم افزار اول بسته آموزشی مهارت معنوی است که از سال 88 کار تحقیقاتی آن آغاز شد البته به صورت پراکنده تحقیقاتی در کشور صورت گرفته اما برای اولین بار این مهارت های معنوی به صورت یک بسته آموزشی و مهارتی بر اساس آموزه های فرهنگی، دینی و بومی تدوین شد.

وی در خصوص نرم افزار دوم گفت: این نرم افزار شامل دو سی دی موسیقی نیروبخش و آرامبخش است که توسط دانشگاه تهران انجام شده و این لوح فشرده در وزارت ارشاد مجوز دریافت کرده است.

یعقوبی در خصوص نرم افزار سوم نیز گفت: این نرم افزار مشاوره دانشجویی کشور است که قرار است در شش سامانه نرم افزاری تدوین شود، اکنون در فاز اول آن هستیم و نرم افزارهای دیگر در فاز دوم و سوم ارایه خواهد شد.

وی افزود: در این نرم افزارها کارنامه سلامت روان، کارنامه سلامت جسم، گزارش عملکرد مراکز مشاوره دانشجویی پیش بینی شده است.