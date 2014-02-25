زمینه های سرمایه گذاری در بخش گردشگری آبی این استان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان عباسی صبح سه شنبه در گرگان با بیان این مطلب گفت: سرمایه گذاری در تاسیسات آبی می تواند ضمن فراهم آوردن زمینه های جذب گردشگر وتورسیت، به درآمدزایی و اقتصاد منطقه کمک کرده و رونق و توسعه استان را به همراه داشته باشد.



قربان عباسی درادامه به ظرفیت های گردشگری آبی استان اشاره داشت و افزود: ورزش های آبی از جمله آموزش غواصی و تشکیل تیم های امداد و نجات پاراگرایدر و جت اسکی با استفاده از قایق در سطح آب دریاچه سدها و ایجاد اسکله های تفریحی وقایقرانی در حاشیه مخازن سدها ازجمله در سد زرین گل که درحال احداث می باشد، ایجاد جزیره های مصنوعی و تفریحی در دریاچه سدها، برگزاری مسابقات و تورهای ماهیگیری و انجام پرورش ماهی، پرورش اسب، شتر و شترمرغ از جمله طرح هایی است که می تواند جهت توسعه گردشگری آبی این استان اجرایی شوند.



وی عرضه تولیدات محلی وصنایع دستی در بازارهای محلی با توسعه شرکت های تولیدی قالی وقالیچه وزیورآلات ترکمن و ساخت و ایجاد اقامتگاه های ارزان قیمت برای اسکان تورهای داخلی و دیدار از تاسیسات آبی را از دیگر ظرفیت هابرشمرد وخاطر نشان کرد: موضوع گردشگری درمجاورت تاسیسات آبی به عنوان یک پتانسیل بالقوه مورد تایید می باشد و مطالعه و برنامه ریزی جهت ایجاد مجتمع های گردشگری و مراکز اقامتی و تفریحی و ورزش های آبی درحوزه تاسیسات آبی قدیمی، سدهای موجود ودرحال ساخت و مطالعه به منظور فراهم نمودن جاذبه های اکوتوریسم آبی و گردشگری آب از موضوعات درحال پیگیری است.



وی همچنین به مزایای انعقاد تفاهم نامه ها دراین راستا اشاره داشت و گفت: استفاده از ظرفیت های منابع آبی مانند سدهای بزرگ مخزنی و منابع آبی کوچک نظیر آب بندان ها و ارزیابی امکانات وفضاهای موجود برای رشد سرمایه گذاری درتاسیسات گردشگری استان و بهره گیری از این منابع آبی به عنوان جاذبه گردشگری و راه اندازی تورهای گردشگری درفضایی آرام بخش و استفاده از سطح آب جهت راه اندازی رشته های ورزشی مرتبط و سایت های پروازهای پاراگلایدر و همچنین بررسی توانمندی های باستانی درحوزه های آبی استان از جمله آب دنگ ها، آسیاب های آبی و سدهای باستانی می تواند درقالب این تفاهم نامه ها ارائه و اجرایی شوند.



عباسی درادامه به ارائه مقاله بازشناسی سیستم آبرسانی سنتی دربافت تاریخی گرگان (استراباد) توسط کارشناس این اداره کل در این همایش ملی اشاره داشت و اذعان نمود : برگزاری گردهمایی، همایش و کارگاه در خصوص سازه­ های آبی و آبیاری می­تواند مسائل ، مشکلات و یافته‌های نوین را بیشتر مورد توجه مدیران، اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان قرار دهد تا در طراحی، اجرا و بهره ­برداری از این سازه­ ها این موارد مد نظر قرار گیرند.



وی درپایان اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری گردشگری منابع آبی این استان، صنعت گردشگری دراستان گلستان بیش از پیش رونق و توسعه یافته وشاهد جلب وجذب گردشگران به این ظرفیت های بالقوه استان باشیم.