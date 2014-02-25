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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۴۴

روحانی در جمع مردم هرمزگان: /اجمالی

خودمان را برای یک تحول بزرگ باید آماده کنیم

خودمان را برای یک تحول بزرگ باید آماده کنیم

رئیس جمهور در جمع مردم هرمزگان با بیان اینکه باید خودمان را برای یک تحول بزرگ آماده کنیم، گفت: خودمان را باید برای یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور، در مسائل سیاسی، فرهنگی و سیاست خارجی آماده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در دومین سفر استانی خود به استان هرمزگان در جمع مردم این استان گفت: درود و سلامم را تقدیم می کنم به همه مردم عزیز و دلاور در سراسر استان هرمزگان، استان هرمزگان یکی از استانهای بسیار مهم و استراتژیک برای ایران عزیز  ماست.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان استانی با سابقه تاریخی و مبارزاتی علیه استعمارگران و مداخله گران است، افزود: این استان وسیله اتصال جهان به ایران عزیز ما و حتی به کشورهای شمال ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز است.

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در شرایطی است که همه باید خود را برای یک تحول بزرگ آماده کنند، ادامه داد: خودمان را باید برای یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور، در مسائل سیاسی، فرهنگی و سیاست خارجی آماده کنیم.

وی ادامه داد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت کاملا خود را آماده کرده تا به این سیاستها جامه عمل بپوشاند. در این سیاستها اقتصاد ما بر مبنای علم و فناوری و دانش بنیان خواهد بود.

روحانی با اشاره به اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی مسیر صادرات برای کالاهای ایرانی را تسهیل می کند، افزود: طبق این سیاست فرآورده های نفتی، پالایش، پتروشیمی و صنعت توسعه می یابد و مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی ما برای فعالیت بیشتر اقتصادی و صادرات خود را آماده خواهد کرد و ما باید بتوانیم اشتغال را برای مردم و جوانان عزیز فراهم کنیم.

کد مطلب 2243827

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