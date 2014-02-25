کرمانشاه 9800 شهید و 19 هزار جانباز را تقدیم انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراد کوشکی صبح امروز و در دیدار خانواده های معظم شاهد و ایثار کرمانشاه با رئیس و مسئولین عالی قوه قضائیه که در تالار بعث در حال برگزاری است، اظهار داشت: جنگ تحمیلی هشت ساله با شکلیک اولین موشک ها به کرمانشاه از این استان آغاز و با انجام عملیات ظفرمند مرصاد در این استان نیز به پایان رسید.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت و رشادت های مردم کرمانشاه در دوران دفاع مقدس برگ زرینی را از شجاعت و ایستادگی و مقاومت در تاریخ این دیار کهن رقم زد و تحسین همگان را برانگیخت.

کوشکی افزود: استان کرمانشاه در دوران هشت سال دفاع مقس 9800 شهید و 19 هزار جانباز که 850 نفر آنان را بانوان تشکیل می دهند تقدیم انقلاب کرد، ضمن اینکه این استان 30 هزار ایثارگر و یک هزار و 750 آزاده سرافزار نیز دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کرمانشاه یادآور شد: از مجموع شهدای استان کرمانشاه، 850 نفر آنان را زنان شهیده و 750 نفر را نیز شهدای زیر 15 سال تشکیل می دهند.

کوشکی خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه هشت سال را به طور مداوم درگیر نبرد با دشمنان بعثی بود به گونه ای که در آن دوران، یک هزار و 150 بار توسط هواپیماهای دشمن بمباران شد.

وی، پیروزی در عملیات غرور آفرین مرصاد، حماسه گیلانغرب و شکست حصر پاوه را از زیباترین جلوه های دوران دفاع مقدس در استان کرمانشاه عنوان کرد و گفت: مرز خسروی نیز قدمگاه و محل ورود آزادگان سرافراز به خاک وطن بود و بیش از 50هزار نفر از آنان پس از تحمل دوران اسارت از طریق این مرز وارد کشور شدند.

کوشکی در پایان، حفظ کرامت و شان خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و گرامی داشت یاد و خاطره شهدا را از وظایف اصلی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران دانست.