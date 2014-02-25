تشریح وضعیت داروهای خاص در گام دوم هدفمندی/ دارو گران نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند روز سه شنبه در حاشیه برگزاری ششمین همایش سامانههای نوین دارورسانی ایران در مرکز همایشهای رازی، با اشاره به اینکه در زمینه تحقیقات انجام شده در زمینه شیوههای نوین دارورسانی، در جایگاه خوبی قرار داریم، گفت: بر اساس آخرین رتبه بندی ISI که در ابتدای سال 2014 انجام شد، از 17 دانشمندی که در حوزه علوم پزشکی جزو یک درصد برتر دنیا معرفی شدهاند، حدود 9 نفر در حیطههای مربوط به داروسازی فعالیت میکردند. هر چند تعداد محققان داروساز نسبت به دانشمندان علوم پزشکی چندان بالا نیست، اما شاهد هستیم که به دستاوردهای خوبی در این زمینه دست یافتهاند.
وی افزود: از حدود 9 نفر داروساز برتر معرفی شده، سه تن در حوزه ساخت شیوههای نوین دارورسانی فعالیت میکنند. این در حالی است که در صنعت داروسازی با تحقیقات مدرن و روز دنیا فاصله داریم.
دیناروند در ادامه صنعت داروسازی را به دو گروه ژنریکساز و فعال در حوزه بیوتکنولوژی و بیولوژی تقسیم کرد و گفت: گروه اول که ژنریکساز هستند، داروهای پرمصرف، پرفروش و معمولی را با قیمتهای کم تولید میکنند و گروه دوم نیز به تولید داروهای بیوتکنولوژی، بایوتکنولوژی و دارای فناوری پیشرفته میپردازند که توانستهاند جایگاه خوبی در این زمینه کسب کنند.
وی گفت: اما در زمینه ساخت سامانههای نوین دارورسانی، شرکت فعالی که بتواند جایگاه معتبر داشته باشد، نداریم. البته شرکتهای دانش بنیان نیز در تهران، مشهد و تبریز تشکیل شدهاند و عمده فعالیت آنها بر روی ساخت داروهای ضد سرطان متمرکز شده است و مطمئن هستم بزودی شاهد ورود داروهای جدید با فناوریهای بالا در این حیطه خواهیم بود.
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه به معرفی سامانههای نوین دارویی پرداخت و گفت: سامانههای نوین دارورسانی، سیستمهایی هستند که با هدف افزایش اثربخشی، کاهش عوارض و افزایش طول دوره دارورسانی ساخته میشوند. در حال حاضر بیمارانی داریم که ناچارند برای یک دوره طولانی از عمر خود، داروهایی را چند بار در روز مصرف کرده و یا تزریق کنند. سامانههای نوین دارورسانی این امکان را فراهم میکنند تا داروهایی ساخته شوند که نیاز به مصرف چند باره آنها در طول روز کاهش یابد. در این صورت با کاهش دفعات استفاده از دارو، عوارض آن نیز کاهش خواهد یافت و اثربخشی آن بالا میرود.
وی افزود: در حال حاضر داروهایی با شیوههای نوین دارورسانی ساخته شده است و جایگاه خود را در بازارهای دنیا تثبیت کردهاند.
دیناروند ضمن اعلام اینکه مطمئنا از تحقیقات انجام شده در این زمینه حمایت خواهیم کرد، درباره وضعیت بازار دارویی در سال 92، توضیح داد: سال اخیر به خوبی میگذرد و وضعیت نسبت به شش ماهه اول امسال بهبود یافته است. از جمله اولویتهای اساسی این بود که بازار متلاطم دارویی را آرام کند. اکنون تا حدود زیادی به این هدف دست یافتهایم و وضعیت به سمتی پیش رفته است که بیمار برای تهیه داروی خود حتیالامکان کمتر به زحمت بیفتد.
معاون وزیر بهداشت به اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها در سال 93 اشاره کرد و گفت: دولت حمایتهایی را برای بیماران خاص در پی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها پیشبینی کرده است که اگر عملیاتی شود، کمک زیادی به بیماران خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سال 93 گرانی دارو نخواهیم داشت، گفت: سیاستهای پیشبینی شده دولت با در نظر گرفتن گشایشهای بینالمللی و وضعیت ارزی، حرکت به سمت کاهش داروهای وارداتی است. ما علاوه بر اینکه شاهد کاهش قیمت دارو خواهیم بود. تلاش میکنیم داروهای وارداتی نیز با قیمت کمتری تدارک دیده شود.
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه توجه به تولید داروهای ژنریک کم شده است، اظهار کرد: سیاست وزارت بهداشت همواره حمایت از تولید داروهای ژنریک است. در حال حاضر داروی ژنریک مبنای قیمت بیمههاست و در کشور تولید میشود. برندسازی دارو نیز در جهت افزایش کیفیت داروها صورت میپذیرد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم با داروهای خارجی رقابت کنیم، باید اجازه بدهیم صنایع ما برندسازی کنند. در این صورت باید کیفیت خود را افزایش دهند. بستهبندیهایشان را ارتقا داده و هزینه بیشتری صرف کنند. بنابراین باید داروهایشان را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.
دیناروند با بیان اینکه تولید داروهای ژنریک جزو اولویتهای وزارت بهداشت است، گفت: اجازه تجاریسازی داروها به صنعت داخلی داده شده تا هم بتوانند با شرکتهای خارجی رقابت کنند و هم اطمینان پزشکان و بیماران را جلب نمایند.
نظر شما