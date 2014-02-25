به گزارش خبرنگار مهر، 5 فیلم سینمایی جزو پرفروش های سینمای ایران در اسفند ماه هستند که از این میان فیلم «معراجی‌ها» به کارگردانی مسعود ده نمکی در صدر فروش گیشه سینماهای تهران قرار گرفته است.

«معراجی ها» بعد از گذشت چهار روز از آغاز اکران این فیلم سینمایی در 4 سالن سینما 48 میلیون تومان تنها در تهران فروش داشته است.

در خلاصه داستان «معراجی ها» آمده است: قرار است تعدادی از شهدای گمنام تفحص شده در یکی از دانشگاه‌ها دفن شوند اما گروهی از دانشجویان با تحریک استاد گنجی اقدام به آشوب و جنجال در دانشگاه می کنند که این امر آغاز قصه‌ای می‌شود که گروه دانشجویان مجبور به سفری ناخواسته می شوند.

اکبر عبدی، حمید لولایی، رضا رویگری، دانیال عبادی، برزو ارجمند، سیدمهرداد ضیایی، غلامحسین لطفی، مجید شهریاری، اصغرنقی زاده، اسماعیل سلطانیان، بهاره افشاری، مریم کاویانی و لاله صبوری هستند. این فیلم در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در چند اکران خاص به نمایش درآمد.

فیلم سینمایی «چهارسو» به کارگردانی فرهاد نجفی بعد از گذشت 12 روز از نمایش در 9 سالن سینما 60 میلیون تومان فروش داشته است.

«چارسو» به کارگردانی و تهیه کنندگی فرهاد نجفی است که در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون محمدرضا فروتن، نیوشا ضیغمی، سوگل طهماسبی، کوشان بهرامی، رضا بادامچی، رها شیرازی و ... حضور دارند.

«دو ساعت بعد مهرآباد» به کارگردانی علیرضا فرید بعد از گذشت 5 روز از اکران در 10 سالن سینما 8 میلیون تومان فروخت. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «دوساعت بعد،مهرآباد»، عاشقانه ای است بی عاشق. و حالا معشوق که همسرش را درسقوط هواپیما از دست داده از پس انزوائی خود خواسته با پرسشی عمیق روبروست که برای یافتن پاسخ می‌بایست سفری طولانی و پرمعنا را در پیش‌ گیرد. نشانه ها حکایتی دوگانه برایش فراهم می سازدکه ...

از جمله بازیگران این فیلم سینمایی می توان به اندیشه فولادوند، پژمان بازغی، محسن حسینی، رابعه مدنی، کیومرث غفاری، نگار حسن زاده، انسیه کمالیان، آیسان کاظمی اشاره کرد.

فیلم سینمایی «سه نفر روی خط» به کارگردانی خسرو ملکان بعد از گذشت 12 روز از اکران در 14 سالن سینما 59 میلیون تومان فروخت.

فیلم سینمایی «سه نفر روی خط» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی خسرو ملکان، داستان جوانی به نام غلام است که تصمیم می گیرد از یک خانه ویلایی سرقت کند، اما درون خانه خالی بوده و ... فتحعلی اویسی، مهران غفوریان، زیبا بروفه، بهنوش بختیاری، محمود بهرامی، مهدی عبادتی، علیرضا اویسی، شکراله حسنی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

این فیلم سینمایی در سال 88 ساخته شده است.

«دل بی قرار» به کارگردانی قربان محمدپور بعد از گذشت 13 روز نمایش در 20 سالن سینما 22 میلیون تومان فروخت.

فیلم سینمایی «دل بی قرار» به کارگردانی قربان محمدپور و تهیه کنندگی محمود فلاح داستان خواهر و برادری به نام معصومه و علی است که بر اثر وقوع این زلزله یکدیگر را گم می‌کنند و دست تقدیر برای آن‌ها وقایع ناخواسته‌ای را رقم می‌زند.

در این فیلم بازیگرانی چون سپیده پهلوان زاده، کوروش تهامی، نازنین فرهانی، فهاد جم و شهره قمر حضور دارند. همچنین ناصر چشم آذر ساخت موسیقی این فیلم را برعهده دارد. «دل بی‌قرار» سال گذشته در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر حضور داشت.