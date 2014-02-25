جشن تکلیف 350 دانش آموز دختر رودسر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس اقامه نماز، قرآن و عترت آموزش و پرورش رودسر پیش از ظهر سه شنبه در این مراسم گفت: توجه به دستورات دین مبین اسلام انسان را به موفقیت ها و مراتب بالا می رساند.

محمد علی مرادی با بیان اینکه جشن تکلیف تولدی نو در زندگی دانش‌ آموزان است، افزود: این جشن مقدمه‌ ای برای ارتباط نسل نوجوان با معارف الهی است.

وی اظهارداشت: نسل نوجوان می‌ تواند با الهام گرفتن از ائمه معصومین (ع) راه سعادت در زندگی خود را پیدا کرده و در این مسیر گام بردارد.

کارشناس اقامه نماز، قرآن و عترت آموزش و پرورش رودسر با بیان این‌ که افراد متکلف باید با قرآن ارتباط و انس بگیرند، ادامه داد: این افراد از این به بعد باید همه اعمال و رفتار خود را مطابق فرمایش قرآن و روایت‌ های اسلامی تنظیم کنند تا زندگی آنها رنگ و بوی قرآنی به خود گیرد.

وی همچنین توانایی و شایستگی را از ویژگی‌ های مهم یک مکلف دانست و از دانش‌ آموزان خواست در اقامه نماز اول وقت و حجاب و عفاف کوتاهی نکنند و فرائض دینی خود را به‌ درستی و با‌ دقت انجام دهند‌.