اصلی ترین عامل تضمین کننده تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی انسجام در جبهه انقلاب است

حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی این امکان را می دهد که حرکت انقلابی را در حوزه های اقتصادی بدون اینکه زیر بار سلطه برویم، دنبال کنیم اظهار داشت: لازمه شکل گیری اقتصاد مقاومتی در کشور آن است که باور داشته باشیم در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: با توجه به پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف، طبیعی است این نظام و انقلاب که همواره مروج استکبار ستیزی، ظلم ستیزی، استقلال طلبی و عدالت محوری بوده است با روند فکری استکبار منافات داشته باشد و این امر موجب صف آرایی استکبار در مقابل اسلامی می شود.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه صف آرایی هایی که در هر برهه از زمان به شکل های مختلف از جمله جنگ فیزیکی و فرهنگی بروز کرده است، بیان داشت: این جنگ امروز نیز به شیوه جنگ اقتصادی ظاهر شده است و آنها در حقیقت می خواهند جلوی رشد اقتصادی و علمی نظام اسلامی را به هر نحوی بگیرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان اضافه کرد: به همین منظور بحث اقتصاد مقاومتی یکی از سیاست ها و تدبیرهایی است که ما را از نقشه شوم استکبار نجات می دهد و در واقع اقتصاد مقاومتی بانکی است به تک استکبار جهانی و می تواند راه برون رفت ما را در مقابل رخنه تحربم دشمنان تضمین کند.

وی عنوان داشت: بالا بردن فهم عموم جامعه نسبت به واقعیت های اقتصاد کشور در این زمینه امری مهم است.

حجت الاسلام دشتکی در ادامه گفت: برای رسیدن باور عموم مردم به این امر مهم، باید مسئولان مشکلات و تهدیدات ایجاد شده از طرف دشمن را با صداقت و صراحت با مردم در میان گذارند.

اقتصاد مقاومتی در حقیقت یعنی اتکای به ظرفیت ها و توانمندی های خود در داخل کشور است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان ابراز داشت: آنچه مصطلح امروزی است این است که اقتصاد مقاومتی در حقیقت یعنی اتکای به ظرفیت ها و توانمندی های خود در داخل کشور و سیاست های راهبردی اقتصاد در حقیقت رسیدن به اهداف را نیز قطعی و هم سرعت ما را بیشتر و رسیدن را به هدف گذاری هایی که طبق فرایند چشم انداز نظام مطرح شده مشخص می کند.

وی اذعان داشت: همه مسئولان قانون گذار، مجری و به ویژه مسئولان فرهنگی باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند و برای تحقق اقتصاد مقاومتی مردم را تبیین کنند.

حجت الاسلام دشتکی اظهار داشت: امروز در این برهه از زمان پله های گذر به سمت پیشرفت و تعالی کشور وجود دارد و سیاست های اقتصاد مقاومتی فشار بر روی مردم نیست بلکه در حقیقت سیاست اقتصاد مقاومتی کاهش فشار اقتصادی دشمن برملت ایران است و این حرکت در واقع یک نظام مندی و توزیع عادلانه موضوعات و مسائل به ویژه در حوزه اقتصاد را در بر می گیرد و همه بخش های مختلف جامعه شامل سرمایه، تولید و بخش های مختلف را منسجم می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: سیاست های اقتصاد مقاومتی که اخیرا از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد بسیج امکانات عمومی و استفاده از همه ظرفیت ها در همه حوزه ها را به دنبال داشت و موجب بسیج عمومی و انسجام کامل در مقابل حرکت برنامه ریزی شده دشمن شد.

وی با بیان اینکه همیشه باید چشم و امید ما به مقام معظم رهبری به عنوان دیده بان جبهه حق باشد، عنوان داشت: ولایت فقیه همواره منافع فردی، عمومی و نظامی ما را محافظت کرده و همواره دشمن را به زانو در آورده است و در حقیقت ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق این سیاست ها جلوی برخی از حرکت های وابسته گرا را می گیرد.

حجت الاسلام دشتکی اضافه کرد: بزرگترین مانع در مقابل تحقق اقتصاد مقاومتی را تشتت در جبهه انقلاب دانست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان بیان داشت: بزرگترین و اصلی ترین عامل تضمین کننده تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی انسجام در جبهه انقلاب است که اگر ما منسجم شویم و از اراده و خرد جمعی استفاده کنیم قطعا پیروزی انقلاب و شکست دشمن را به دنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی، پاتکی در مقابل تک استکبار جهانی و حرکتی انقلابی برای مقابله با زیاده خواهی ها و زورگویی های دشمنان در حوزه اقتصادی است.

حجت الاسلام دشتکی در ادامه گفت: امروز ما از هر نظر جزو مستقل ترین کشورها هستیم و مردم ما به ویژه جوانان باید بدانند که اگر عزت و استقلال کشور را می خواهند باید با همکاری و تعامل در سرنوشت کشور سهیم باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان ابراز داشت: لازمه عزت مندی، سعادت و شرافتمندی ایثار است و ما باید از داشته های خود ایثار کنیم و اگر طرح یا ایده ای داریم باید این هدف ها را در راه تحقق اهداف کشور ایثار کنیم.

وی در پایان به سیاست های سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این مقوله مهم خود را مخاطب ابلاغیه مقام معظم رهبری می داند و تبیین و ضرورت پرداختن به این سیاست ها رصد کردن آنها و استفاده از ظرفیت اقشار تاثیرگذار برای تبیین و تعمیق این حرکت را در دستور کار خود داده است.