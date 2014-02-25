الحاق بخش هایی از هرمزگان به فارس مردم را عصبانی کرده است/ سوغاتی سفر دولت لغو جداسازی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی پیش از ظهر سه شنبه در جمع مردم بندرعباس در ورزشگاه تختی این شهر و پیش از سخنان رئیس جمهور عنوان کرد: از زمان آغاز ریاست جمهوری دکتر روحانی آرامش در جامعه برقرار شده و دلهره های مردم نسبت به گذشته کمتر شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم دولت در مسئله انرژی هسته ای سیاست های مناسب مورد نظر مقام معظم رهبری را به پیش ببرد و زمینه رضایتمندی مردم را فراهم کند.

امام جمعه بندرعباس در ادامه با اشاره به بخشی از مشکلات و تنگناهای استان هرمزگان عنوان کرد: هرمزگان از ظرفیت های بسیاری در زمینه کشاورزی برخوردار است و محصولات کشاورزی این استان نیز در کشور بسیار معروف است اما کشاورزان این استان خواسته ها و مطالباتی دارند که دولت باید به آنها توجه کند.

آیت الله نعیم آبادی خاطرنشان کرد: همچنین یکی از راهکارهای اصلی در رفع مشکل کم آبی در هرمزگان احداث آب شیرین کن در این استان و شیرین سازی آب دریا است و می توان از ظرفیت دریا و خلیج فارس برای رفع مشکل کمبود آب در این استان استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه جداسازی بخش هایی از استان هرمزگان و الحاق آن به استان فارس اشاره کرد و بیان داشت: این مصوبه موجب عصبانیت همه مردم هرمزگان شده و تمامی مردم با سلیقه های مختلف مخالف اجرایی شدن این مصوبه هستند.

وی اضافه کرد: مردم روستاهایی که از استان هرمزگان جدا شده نیز فریاد مخالفتشان با این مصوبه بلند است و این مصوبه را موجب تحقیر مردم هرمزگان می دانند.

امام جمعه بندرعباس اظهار داشت: مردم این مصوبه را غیرمنطقی می دانند و معتقدند که ما همه یک کشور هستیم و می توان در مناطق مختلف کشور سرمایه گذاری کرد.

آیت الله نعیم آبادی عنوان کرد: امیدواریم شیرینی سوغاتی سفر هیات دولت و رئیس جمهور به استان هرمزگان اعلام لغو مصوبه جداسازی بخش هایی از استان هرمزگان باشد.