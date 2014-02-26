باید علل بروز ناهنجاری های اجتماعی را از بین برد نه مسکن تزریق کرد

حجت الاسلام سیدمحمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه چرا با وجود تلاش و هشدارهای مستمر، برخی مسائل و ناهنجاری های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و تخلفات و تصادفات رانندگی همچنان در جامعه ما روند افزایشی دارند. چرا در مدیریت و کنترل این مسائل موفق نبوده ایم، گفت: ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی همینجوری بوجود نمی آیند دلایل و علت هایی دارند. این دلایل و علت ها باید کشف شوند. تا آن علت ها و دلایل به درستی شناسایی نشوند و سهم هر کدام در روی دادن این ناهنجاری ها پیدا نشود نمی توانیم مقابله درستی با آنها داشته باشیم.

وی افزود: بنابراین اولین و مهتر از هر کاری این است که علت یابی کنیم. این مسئله مثل بیماری است که از شدت درد سر یا دل به پزشک مراجعه می کند و پزشک اولین کاری که برای او می کند آزمایش برای او می نویسد اگر چه می تواند با مسکن درد او را تسکین دهد اما می داند که دوباره با تمام شدن اثر مسکن درد عود می کند. بنابراین با علت درد باید مبارزه کرد .در مسائل و ناهنجاری های اجتماعی هم گاهی اوقات مسکن می زنیم و تزریق می کنیم فکر می کنیم با بعضی تبلیغات یا تیزرهای تلویزیونی یا فقط با ابراز نگرانی می توانیم مشکل را حل کنیم در حالیکه از داروی مسکن استفاده کرده ایم و علت یابی نشده است.

سادات منصوری گفت: بایستی تحقیقات دقیق و پروژه های تحقیقاتی زیادی به دانشگاه ها و اساتیدی که این کاره هستند سفارش داده شود و هدف از آن هم کشف علت این ناهنجاری ها باشد. یعنی علل این ناهنجاری ها درست کشف و فهمیده شوند. و سهم هر یک از این علل هم در بروز ناهنجاری مشخص شود. آنوقت است که راهکارهای مبارزه درست می شود ولی اگر بخواهیم با شعار یا اینکه ای داد چرا اینطوری شد و با نصیحت کردن پیش برویم نه تنها مشکلی از مشکلات کاسته نخواهد شد بلکه گاهی اوقات بر آنها افزوده هم خواهد شد.

رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی در مورد اینکه چقدر جامعه و چقدر شخصیت افراد در بروز این گونه ناهنجاری ها نقش دارند هم عنوان کرد: مسلماً هر دوی اینها نقش مهمی در بروز اینگونه مسائل دارند. هم جامعه افراد را تحت فشار قرار می دهد و مشکلاتی برای آنها فراهم می کند مانند بیکاری و ورشکستگی افراد شرایط خود را بر خانواده ها تحمیل می کنند و خود به خود اینگونه عکس العمل ها بوجود می اید. مشکل فرهنگی و هم شخصیت افراد در بروز اعتیاد و طلاق و تخلفات رانندگی مؤثر هستند. برای مثال در حوزه طلاق بایستی آموزش های رفتار و ارتباط صحیح بین زن و شوهر به آنها داده شود. باید روش صحیح برخورد و رفتار با همدیگر را زوجها آموزش ببینند و برخورد با مسائل و مشکلات اجتماعی را هم یاد بگیرند. این آموزشها در کاهش بروز آسیب های اجتماعی مؤثر هستند. مخصوصا درکاهش نزاع های خانوادگی و طلاق و اعتیاد مؤثر هستند.

سادات منصوری در ادامه یادآور شد: باید در جامعه خودمان یک کار میدانی دقیق بکنیم پژوهشهای میدانی کاملاً مشخص و هدفمند داشته باشیم و از آنها بدست بیاوریم که چه دلایلی باعث بروز این ناهنجاری ها می شود و به سراغ حل آن علت ها برویم.

سادات منصوری در مورد اینکه وظیفه و مسئولیت نهادهای آموزشی و تربیتی در آماده کردن افراد برای پذیرش مسئولیت اجتماعی مانند رعایت قانون، احترام به دیگران، احساس مسئولیت نسبت به جان و مال و وقت مردم تا چه حد است چرا کمتر در این مسائل موفق بوده اند هم اظهارداشت: همه مسئولیت دارند. مسئولیت نهادهای آموزشی و تربیتی در این حوزه بیشتر است. فقط باید به این مسئله توجه کنیم که بدانیم از چه سنی آموزش ها را شروع کنیم. اگر بیاییم افراد بالای 40 سال را آموزش دهیم اثرش خیلی کمتر از آموزش کودکان دبستانی و پیش دبستانی است. باید در کتابها و بازی های کودکان و نوجوانان آموزش های مربوط به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی یا احترام به همدیگر آموزش داده شود تا وقتی بزرگ می شوند این مسائل در دلشان ریشه بدواند و بطور صحیحی به این رفتار عمل کنند. یعنی بطور خودکار و خود به خودی این روند در آنها نهادینه شود و الا با نصیحت و جریمه که البته برای بزرگسالان ضروری است کار به جایی نمی بریم.