محكوميت 25 ميليارد ريالي اصناف متخلف آذربايجان غربي/ تشكيل 10 هزار پرونده

محمد اقوامي در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با اشاره به محکومیت بالغ بر 5 میلیارد ریال جزای نقدی در رسیدگی به پرونده های تخلفاتی عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال ارز دریافتی از ابتدای سالجاری تا كنون در آذربايجان غربي افزود:‌ بر اساس گزارش بازرسان مجامع اتاق اصناف و سازمان صنعت و معدن و تجارت از ابتدای سالجاری برای 103 واحد تولیدی پرونده تخلفاتی عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال ارز دریافتی تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

وي با اشاره به محکومیت بیش از 7 میلیارد و 300 میلیون ریال جزای نقدی در رسیدگی به 4 هزار و 222 فقره پرونده های تخلفاتی گرانفروشی از ابتدای سالجاری تا كنون،‌ اظهار داشت:‌ در اين راستا شعب تعزیرات حکومتی پس از طی مراحل قانونی واحدهای صنفی متخلف را به پرداخت بالغ بر 7 میلیارد و 357 میلیون ریال جزای نقدی محکوم كردند.

مدير كل تعزيرات حكومتي آذربايجان غربي با اعلام محکومیت بیش از 3 میلیارد و 500 میلیون ریال جزای نقدی برای پرونده های تخلفاتی عدم درج قیمت از ابتدای سالجاری تا كنون نيز، ادامه داد:‌ بر اساس گزارش بازرسان مجامع امور صنفی و سازمان صنعت و معدن و تجارت از ابتدای سالجاری براي 6 هزار و 155 واحدصنفی پرونده تخلفاتی عدم درج قیمت تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

اقوامي همچنين از محکومیت بیش از 9 میلیارد و 800 میلیون ریال جزای نقدی برای پرونده های تخلفاتی عرضه خارج از شبکه از ابتدای امسال تا كنون خبر داد و گفت:‌در اين راستا برای 300واحدصنفی پرونده تخلفاتی عرضه خارج از شبکه تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد كه پس ازطی مراحل قانونی واحدهای صنفی متخلف محكوم به پرداخت جزاي نقدي شدند.