12 ميليون نفر در كشور فاقد بيمه هستند/ بدهي يك هزار و 100 ميليارد توماني بيمه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، انوشيروان محسني ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعيت بيمه شدگان كشور افزود: 16.6 درصد از جمعيت كشور فاقد بيمه هستند كه اين افراد را مي توان به دو گروه تفكيك كرد.

وي ادامه داد: گروهي از اين افراد كساني هستند كه به دليل توانايي مالي احتياجي براي استفاده از بيمه احساس نمي كنند و گروهي ديگر كه 22 درصد فاقد بيمه شدگان را تشكيل مي دهند افراد بي اطلاع و حاشيه نشينان شهرها هستند.

مدير عامل بيمه سلامت كشور با بيان اينكه از مهمترين اولويت ما اجباري كردن بيمه براي افراد جامعه است، گفت: طبق قانون طرح جامعه بيمه اجباري را مد نظر قرار داده ايم كه در سال آينده اجرايي مي شود.

محسني يادآور شد: در برنامه پنجم دولت مكلف شده كه شرايط را براي بيمه شدن همگان فراهم كند كه اين مهم پس از 20 سال قرار است اجرايي شود.

وي ادامه داد: 850 منطقه كشور كه فاقد بيمه هستند را شناسايي كرديم و از آنجا كه آيين نامه بيمه اجباري به تصويب رسيده در اين خصوص اقدام خواهيم كرد.

مديرعامل بيمه سلامت كشور در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعيت مرگ و مير در كشور، گفت: بر اساس آمار روزانه حدود 800 تا 850 نفر در كشور جان خود را از دست مي دهند كه در اين راستا 46 درصد به دليل بيماري قلبي و عروقي، 17 درصد سوانح و حوادث، 14 درصد سرطان و شش درصد نيز به دليل مشكلات تنفسي است.

محسني با اشاره به اينكه بخشي از اين بيماري ها قابل پيشگيري است، گفت: اينگونه بيماري ها هزينه هاي سنگيني را تحميل مي كند به همين دليل نگاه سازمان بيمه سلامت به سمت مباحث پيشگيرانه و آموزش بيمه شدگان است.

وي تاكيد كرد: بايد به سمت تجميع بيمه ها حركت كنيم كه تا پرداخت ها براي مردم راحت باشد.

مدير عامل بيمه سلامت كشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وضعيت مالي بيمه سلامت، گفت: بدهي اين سازمان يك هزار و 100 ميليارد تومان است كه از اين رقم 750 ميليارد تومان بدهي به بخش دولتي، 250 ميليارد تومان بدهي به بخش خصوصي و 60 ميليارد تومان نيز بدهي به سازمان تامين اجتماعي است كه در سال آينده 60 درصد مطالبات را پرداخت خواهيم كرد.