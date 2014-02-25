رایزنی سفیر ایران با برخی مقامات دیپلماتیک روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، طی این ملاقاتها سرگئی ریابکوف معاون اموربین الملل وزارت امورخارجه و نماینده روسیه در مذاکرات هسته ای ،ایگور مورگولف معاون منطقه ای وزارت امورخارجه روسیه و ایگور برادچیکف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور دریای خزر، درخصوص مسائل دوجانبه ، منطقه ای و بین المللی با سنایی ، رایزنی و تبادل نظر نمودند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران طی دیدار با سرگئی ریابکوف با اشاره به نقش مثبت روسیه در روند مذاکرات هسته ای، اظهار داشت: با شروع مذاکرات، روابط اقتصادی اروپا با جمهوری اسلامی ایران تحرک بیشتری یافته و تبادلات اقتصادی کشورهای اروپایی با ایران رو به افزایش است. لیکن چنانچه این مذاکرات به رفع کامل تحریم ها منجر نگردد، فلسفه چنین مذاکرات زیر سئوال خواهد رفت.

ریابکوف نیز ضمن اشاره به مذاکرات خوب و سازنده ایران با گروه 1+5 در اولین دور مذاکرات توافق نهایی در وین ، در خصوص آینده این مذاکرات گفت: امیدواری برای تنظیم یک موافقتنامه جامع هسته ای تا 20 ماه ژوئن وجود دارد.

سنایی در دیدار با ایگور مورگولف نیز روند همکاری سیاسی و اقتصادی دو کشور، سفر روسای جمهور و دیگر موضوعات دو جانبه را مورد بررسی قرار داد .

پیگیری موضوعات مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر نیز محور اصلی ملاقات سنایی با ایگور برادچیکف بود .