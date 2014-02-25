بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا امروز با سه ریال رشد 24,896 ریال، قیمت پوند انگلیس با 61ریال افزایش 41,480 ریال و قیمت یورو با یک ریال افت 34,195 ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 28,002 ریال، کرون سوئد 3,827 ریال، کرون نروژ 4,127 ریال، کرون دانمارک 4,583 ریال، روپیه هند 402 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,778 ریال، دینار کویت 88,189 ریال، یکصد روپیه پاکستان 23,707 ریال، یکصد ین ژاپن 24,277 ریال، دلار هنگ کنگ 3,209 ریال و ریال عمان 64,689 ریال قیمت خورد.

همچنین قیمت دلار کانادا 22,507 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,300 ریال، لیر ترکیه 11,254 ریال، روبل روسیه 701 ریال، ریال قطر 6,837 ریال، یکصد دینار عراق 2,139 ریال، لیر سوریه 174ریال، دلار استرالیا 22,475 ریال، ریال سعودی 6,639 ریال، دینار بحرین 66,019 ریال، دلار سنگاپور 19,724 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,899 ریال، یکصد روپیه نپال 25,076 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,032 ریال، یوان چین 4,074 ریال، یکصد بات تایلند 76,592 ریال، رینگیت مالزی 7,598 ریال، یکهزار وون کره جنوبی 23,244 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 13,496 ریال، افغانی افغانستان 442 ریال، منات آذربایجان 31,735 ریال، یکهزار روبل بلاروس 2,546 ریال، سامانی تاجیکستان 5,183 ریال و بولیوار ونزوئلا 3,960 ریال است.