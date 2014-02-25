وزارت نفت بدهی هایش را به مردم تهران پرداخت کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر با اشاره به اهیمت عملیاتی شدن وعده های داده شده پیشنهاد کرد در هر حوزه کارگروهی تعریف شود تا توافق نامه های لازم بین وزارت نفت و مدیریت شهری تدوین گردد. دبیر در این خصوص تاکید کرد: ما از صنفی می آییم که با کرمانشاهی ها خیلی ارتباط داریم. کرمانشاهی ها پهلوان هستند و به حرفی که می زنند عمل می کنند. امیدوارم آقای زنگنه هم مثل همشهری هایشان این طور باشند.

وی با اشاره به اینکه در بین دستگاه اجرایی شهر تهران اولین دستگاهی که برنامه 5 ساله اش را به شورای شهر ارائه داد شرکت گاز تهران بود؛ اظهار امیدواری کرد شرکت های آب و فاضلاب هم زودتر برنامه 5 ساله شان را به شورا ارائه کند.

در ادامه جلسه تندگویان با اشاره به تعامل خوبی که بین دولت و شورا شکل گرفته تاکید کرد: این امر نشان می دهد می توانیم شاهد به وجود آمدن حرکات سازنده ای در شهر تهران باشیم. بازگشت مجدد آقای زنگنه به صنعت نفت جای خوشی و خوبی است.

وی ادامه داد: خیلی از استان های جنوبی ما که صاحب نفت هستند معتقدند ما با اینکه نفت داریم از همه محروم تریم. اما من معتقدم مردم تهران بیشترین محرومیت را از نفت دارند. روزانه 7 تا 8 نفر در تهران به دلیل آلودگی هوا می بینند. این جدا از مرگ های تدریجی است. من تقاضا دارم موضوع سوخت پاک را برای مردم تشریح کنید و مدل بهینه سازی سوخت را در تهران تعریف کنید.

تندگویان با تاکید بر اینکه تولید سوخت پاک بدون وجود خودرو استاندارد بی فایده است گفت: صنایع جدیدی در دنیا وجود دارد که از زباله گازوییل تولید می شود. ما در تهران بر اساس ادعای معاونت خدمات شهری حدود 6 هزار تن زباله در روز داریم که این هم خطر است و هم فرصت. اگر وزارت نفت به شهرداری تهران کمک کند می توانیم یکی از معضلات بزرگ شهری مان را حل کنیم. ساخت پالایشگاه زباله سرمایه زیادی می خواهد اما منفعت زیادی برای مردم تهران دارد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تجهیز خطوط شبکه گاز به سامانه غیرفعال شدن گاز در زمان زلزله از زنگنه سوال کرد: آیا این سامانه تکمیل شده است؟ علاوه بر آن یکی از معضلات دیگر شهر، علمک های خانه های مردم است. اینها فضای بهینه ای ندارد و منظر شهری را هم نازیبا می کند.

در ادامه احمد دنیامالی نیز با ابراز خوشحالی از توجه وزیر نفت به حمل و نقل عمومی و توسعه مترو بیان داشت: عملیاتی شدن فرمایشات ایشان و مصوبات مجلس خیلی مهم است. اگر ایشان کسی را مسئول این کار بکنند که ما بتوانیم از این طریق کار را پیش ببریم خوب است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران اضافه کرد: مردم نتایج این جلسات را پیگری می کنند و آمار برای مردم مهم است. بر اساس آمارها در کل سال شهر تهران 3 روز هوای پاک داشته و این مردم را نگران کرده است. اما در 11 ماه گذشته در سال جاری 190 روز هوای سالم داشتیم. استاندارد سلامت 100 PPm و هوای پاک 50 PPm است. عمدتا آلودگی هوا بین 50 تا 100 PPm بوده که آن را سالم قلمداد می کنیم. اما ما باید به دنبال بهبود این شرایط باشیم.

وی همچنین گلایه ای از مردم را درباره شبکه توزیع بنزین نقل کرد و گفت: اخیرا تلویزیون هم گزارشی را پخش کرد درباره کم فروشی بنزین در جایگاه ها. یکی از نکات مهم آلودگی پمپ های بنزین به دلیل نداشتن قطع کننده است. علاوه بر این پیغامی هم از طرف مردم باقرشهر دارم. این شهرک اقماری به دلیل قرارگیری در جوار پالایشگاه شرایط مناسبی ندارد. پیشنهاد می کنم دستور ویژه ای به شهرداری باقرشهر بدهید که تسهیلاتی برای مردم منطقه درنظر بگیرند.

الهه راستگو یکی دیگر از پرسشگران از وزیر نفت بود. وی با اشاره به اینکه حدود یک هفته از توزیع بنزین یورو 4 می گذرد تاکید کرد: ما انتظار داریم شاخص آلودگی هوا در این یک هفته کم شده باشد. برآورد شما با استعلام هایی که از سازمان محیط زیست داشتید چه بوده است؟

این عضو هیات رییسه شورای شهر، فرهنگ سازی در زمینه مشارکت شهروندان را یکی از راه های کاهش مصرف حامل های انرژی عنوان کرد و با اشاره به اینکه شهر تهران یکی از پرمصرف ترین شهرها در زمینه سوخت است اظهار داشت: شهرداری تهران گامی در جهت محله محوری برداشته و ظرفیت خوبی را در سازمان های مردم نهاد ایجاد کرده پیشنهاد می کنم وزارت نفت از این ظرفیت بهره مند شود و برنامه هایی را برای مدیریت سوخت در سطح محلات داشته باشد.

دکتر رحمت اله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران در ادامه آماری را در خصوص اثرات سو آلودگی هوا ارائه کرد و گفت: در گذشته وقتی از آلودگی هوا حرف می زدیم و نقش منفی بر سلامت انسان ها باید ادله می آوردیم اما حالا همه این را می پذیرند. ژاپنی ها طی پژوهشی در سال 85 اعلام کردند 8 هزار نفر در سال در اثر آلودگی هوا می میرند. سالانه 3 میلیون نفر نیز در دنیا به خاطر آلودگی هوا می میرند. بنابراین بر ضرورت داشتن هوای پاک برای بقای انسانها شکی نیست.

وی از زنگنه پرسید: سوخت پاکی که در جایگاه های پایتخت توزیع می شود بر چه اساسی تعریف شده است؟ لطفا استانداردهای بنزین هایتان را مشخص کنید.

حافظی با اشاره به کمبود 160 جایگاه CNG در شهر تهران گفت: عدم مدیریت جامع و علمی در سنوات گذشته این مشکلات را برای شهر تهران و کشور ایجاد کرده است. یکی از مشکلات مردم تهران در روزهای با محدودیت زوج و فرد ایجاد می شود. این طرح هزینه هایی را به مردم تحمیل می کند. وزارت نفت و خودروسازان باید این هزینه را بپردازند.

وی در ادامه به انتقال سوخت در یکی از مناطق مسکونی از طریق لوله اشاره کرد و از زنگنه خواست به این موضوع رسیدگی شود.

نایب رئیس شورای شهر نیز پیشنهاد کرد توافقی که با شهرداری تهران انجام شده به دیگر کلان شهرهای کشور نیز تعمیم داده شود. طلایی تاکید کرد: اگرچه ما نمایندگان مردم تهران هستیم اما کلان شهرهای ما به مراتب از نظر آلودگی هوا وضع بدتری دارند. اگر امکان داشته باشد این تعامل به شهرهای دیگر هم تعمیم پیدا کند؛ خدمت بزرگی به مردم کشور خواهد بود.

مرتضی طلایی ادامه داد: به نظر می رسد در تهران امکان تغییر الگوی مصرف انرژی از سوخت های نفت و فسیلی به سمت انرژی پاک که برق است وجود دارد. ما می توانیم برق را جایگزین مصرف سوخت های فسیلی کنیم و این تغییر الگوی مصرف هم می تواند با توافق بین شهرداری و وزارت نفت انجام شود.

حقانی سئوالاتی را درباره میدانهای گازی ایران در شمال و جنوب کشور از وزیر نفت پرسید و گفت: تا جایی که من می دانم عمده ترین برنامه وزارت خانه توسعه میدان های نفتی است میدان گاز پارس جنوی که با کشور قطر مشترک بوده قطری ها سالها برداشت کرده اند و ما از دسترسی به گاز خودمان محروم بودیم. دولت قبل کاری انجام نداد چشم انداز شما برای دستیابی به منافع ملی در حوزه های گازی چیست؟

وی افزود: دستگاههای دانش محور مهمترین رکن موفقیت شان نیروی انسانی خوب است زمانی که شما وزارت نفت را به دولت قبل تحویل دادید ظرفیت این وزارت خانه کمتر از 100 هزار نفر بود اما حالا 250 هزار نفر کارمند و پرسنل دارید این ظرفیت عمدتا خدماتی هستند شما با این بحران نیرو چه خواهید کرد؟ شما در برنامه ای که به مجلس دادید روی محور دانایی و دانش برای وزارت نفت تاکید فراوان داشتید.

معصومه آباد هم با اشاره به خط لوله ای که از پالایشگاه به سمت انبارهای ذخیره نفت شهران می رود بیان کرد: شهر تهران به دلیل توسعه نامتوازن و غیراصولی مبتنی بر شهرسازی گسترش پیدا کرده و نقاط آسیب زا و پرمخاطره ای در این شهر ایجاد شده که بخشی مربوط به گسل ها است اما بخش دیگری از آن قابل کنترل است. زمانی محدوده شهران منطقه مسکونی نبود و شرایط انبار نفت و گازوییل را داشت اما الان این انبارها مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده اند.

وی تاکید کرد: سال 88 توافق نامه جامعی بین شهرداری و وزات نفت و مجموعه مدیریت شهری منعقد شد که این انبارها از منطقه شهران، به آبیک قزوین انتقال پیدا کند و یا مسیر آن تغییر کند تا ما در زمان بروز زلزله متحمل خسارت های جانی بیشمار نباشیم. تقاضا دارم با توجه به شناختی که از اخلاق مدیریتی شما دارم نسبت به نوسازی خطوط پالایشگاه از ری به سمت قرچک و شهران را حل کنید.

صابری نیز از دیگر اعضای شورا بود که درخواست امکان استفاده ملی از منابع گازی شمال را داشت.

وی گفت: قرار نیست ما شعار بردن نفت سر سفره ها را تکرار کنیم. قرار است این پولها به خزانه برود با این حال شما محاسبه کنید اگر منابع گازی شمال و جنوب را برداشت کنیم چقدر به مردم می رسد؟

تذکر قناعتی به وزیر نفت در خصوص هدفمند کردن یارانه ها بود.

وی گفت: در مرحله اول انتظاراتی داشتیم برای فعال شدن صنعت رونق کشاورزی و کم شدن فاصله طبقاتی نمی دانم اینها اتفاق افتاد یا نه اما انتظاری که شهرداری داشت و تعهدی که دولت قبل به شهرداری داده بود هیچ کدام عملی نشد.

قناعتی اظافه کرد: صحبت هایی که مسئولین دولت قبل کردند و عمل نکردند بین مردم بدبینی به وجود آورده است امیدوارم شما به تعهداتی که برای واگن های مترو دادید عمل کنید. اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه ها فشار زیادی به مردم تحمیل می شود اگر این وسایل آماده نشود شهروندان بسیار اذیت می شوند.

مختاباد نیز از زنگنه خواست فرهنگ و هنر را هم دریابد. این عضو کمیسیون فرهنگی شورا تاکید کرد: یکی از مشکلات اصلی در تهران ناهنجاری های اجتماعی است و مسائل زیادی که در جامعه وجود دارد اگر یک میلیونیوم هزینه ها را خرج فرهنگ سازی کنیم برای ما سود ده خواهد بود.

سرخو نیز با اشاره به ضرورت احداث 700 کیلومتر مترو در طرح جامع شهر تهران تاکید کرد: 9 خط داخلی و 4 خط اکسپرس در طرح جامع دیده شده است. تا پایان سال جاری با بهره برداری از بخشی از خط 3 ما 152 کیلومتر مترو در تهران خواهیم داشت و به این ترتیب در برنامه 5 ساله شهرداری تهران، شاهد اولین 30 کیلومتر بهره برداری مترو هستیم.

رئیس کمیته حمل و نقل شورا تاکید کرد: تا پایان برنامه به 300 کیلومتر مترو می رسیم و 80 کیلومتر هم از خطوط اکسپرس به بهره برداری می رسد. در مجموع 320 کیلومتر مترو با طرح جامع فاصله داریم. اگر دکتر زنگنه در این زمینه مساعدت کند؛ ساز و کار و ظرفیت لازم دیده شود و اگر این 700 کیلومتر راه اندازی شود 22 میلیون جابه جایی که توسط وسایل شخصی انجام می شود حداقل به 11 میلیون می رسد.

سرخو با اشاره به مطالعات خوبی که در تاکسی رانی انجام شده توضیح داد: اگرما تاکسی های تهران را هیبریدی کنیم از صرفه جویی سوخت که آلودگی هوا را هم کم می کندغ ظرف 4 سال هزینه سرمایه گذاری تاکسی ها از محل یارانه ای که وزارت نفت روی بنزین می دهد جبران می شود.

وی افزود: طرح دیگر ما موتورسیکلت های برقی در تهران است که با استفاده از آنها کاهش سوخت و کاهش آلودگی هوا را خواهیم داشت. درباره خودروهای دیزلی نیز ما مصوباتی در شورا داریم و پیشنهاد می کنم برای موضوع فیلتر این خودروها سازوکاری در وزارت نفت دیده شود که کارشناسان به حوزه مطالعات شهرداری همکاری کنند تا فیلتر مناسب سوخت های دیزلی فعلی را روی خودروها نصل کنند

حکیمی پور نیز در ادامه با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر بالاتر بودن مسائل تهران از مسائل یک کلان شهر اظهار داشت: همه قوا باید به حل و فصل مسائل شهر کمک کنند. در بودجه دولت پیشنهادی به مجلس داده بود برای کمک به تهرانی ها من شنیده ام مجلس سهم تهران را حذف کرده اند و به شهرهای دیگر می روند تهران بار کشور را به دوش می کشد توقع داریم مجلس هم همکاری کند مثل دولت.

انصاری نیز با اشاره به اینکه مهندس زنگنه همیشه کارهای بزرگ را انجام داده اند از وزیر نفت خواست با همکاری مشترک با اتوبوس رانی و تاکسی رانی ، به توسعه خودورهای هیبریدی کمک کند.

جدیدی دیگر عضو کمیسیون نظارت شورا با اشاره به اینکه وزارت نفت متعلق به حال و آینده مملکت ما است بیان داشت: چیزی به نام سوخت پاک وجود ندارد به جز برق. ما از تمام ارگان های دولتی کمک خواستیم به جز وزارت نیرو. تعامل وزارت نفت و نیرو باید بیشتر باشد ما می توانیم در شهر تهران حداقل به صورت پایلوت نیروگاه های برق در اطراف تهران راه بیاندازیم.

احمد مسجدجامعی نیز راه عملیاتی کردن این مباحث را علنی کردن آن دانست و گفت: قبلا هم با یکی از معاونین توافقی برای جابه جایی انبارهای نفتی انجام شده اما هیچ اتفاقی نیافتاده است.