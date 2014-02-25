مصادیق نگرانی از تحرکات انتخاباتی را به رئیس جمهور اعلام کردم/ اظهار نظر صهیونیست ها درباره توافق ژنو اهمیتی ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حدادعادل، نماینده مردم تهران در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در نطق دو روز قبل خود عنوان کردید که از برخی تحرکات نسبت به انتخابات مجلس در دولت و برخی دولتی ها نگران هستید، آیا موضوع خاصی را مشاهده کردید؟، گفت: به هر حال به آقای روحانی گفتیم که نگرانیم و خواهش کردیم که سعی کنند تندروها و کسانی که در فتنه موثر و مقصر بودند، دوباره برنگردند، این حرف من در نطق دو روز گذشته بود و بعد از این هم خواهد بود.

وی افزود: مواردی در این زمینه هست که باید آنها را جداگانه منتقل کنیم، نخواستم مصداق صحبت خود را در نطق بیان کنم، اما مسائلی را شخصا به وزیران و آقای روحانی اعلام کردم و می گویم که در بدنه دولت در این زمینه نگرانی داریم.

حدادعادل تصریح کرد: ما همیشه نگرانی داریم که عناصر فعال در فتنه به امور کشور برگردند.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پس از دیدار شما با آقای لاریجانی به عنوان روسای فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت تصمیمی برای نزدیکی دو فراکسیون بهم برای انتخابات مجلس اتخاذ شد؟، گفت: اختلاف دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت مبنایی و عقیدتی نیست، شرایط اقتضا می کند که ما وحدت بیشتری در مجلس داشته باشیم.

وی ادامه داد: تلاش می کنیم هر دو فراکسیون با حفظ استقلال و هویت در عمل همگرایی بیشتری داشته باشند و درباره یک موضوع به وحدت نظر برسند.

نماینده مردم تهران افزود: لازم نمی بینیم که هر کدام جداگانه اعلام موضع کنیم. بنابراین این توافق است که در مورد موضوعات مختلف از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی هم نظر باشیم، دلیلی نمی بینیم که جداگانه اعمال نظر کنیم.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل فراکسیون حامی دولت در مجلس گفت: کسی نمی تواند مانع این مساله شود، شاید عده ای به دنبال این مساله باشند. همانطور که همیشه وقتی دولتی روی کار می آید، برخی نمایندگان ترجیح می دهند به سمت آن دولت بروند، این نظر شخصی آنها است.

حدادعادل در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه همانطور که در نطق خود عنوان کردید از دخالت تندروها نگرانید، آیا تندروهای اصولگرا هم می توانند چوب لای چرخ دولت بگذارند؟، گفت: ممکن است این حرف درست باشد، زیرا افراط در هر جریان سیاسی امکان رخ دادن دارد.

وی افزود: من در نطق خود گفتم نباید هر کسی که از دولت انتقاد می کند، انگ افراطی‌گری به او زده شود؛ اگر کسی گفت نظر من درباره یک اقدام دولت مخالف است، نباید روی میز دو مهر اعتدال‌گرا و افراط‌گرا گذاشته و مهر افراط‌گری را بر او بزنیم و با این شیوه جامعه را دو قطبی کنیم.

نماینده مردم تهران درباره ابراز نگرانی رژیم صهیونیستی نسبت به توافق هسته ای ایران و 1+5 گفت: ما کار خود را می کنیم، مصلحت کشور خود را بدون اعتنا به موضع‌گیری رژیم صهیونیستی دنبال می کنیم.

حدادعادل افزود: برای ما اظهارنظر آنها اصلا اهمیتی ندارد، چه موافقت کنند و چه مخالفت برای ایران، حکومت ایران تصمیم‌گیری می کند، تصمیم‌گیری برای تهران در تهران است نه در واشگتن و تلاویو و ملت ایران هم از این تصمیم‌‌گیری‌ها پشتیبانی می کنند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اسرائیل یک روز تهدید و یک روز اظهار نگرانی می کند، ما اصلا آنها را قبول نداریم.