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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۱

همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور در بیرجند آغاز شد

همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور در بیرجند آغاز شد

بیرجند- خبرگزاری مهر: نهمین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی شرق کشور در بیرجند آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوید ربیعی دبیر علمی نهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور  پیش از ظهر سه‌شنبه در افتتاحیه این همایش اظهار کرد: از ابتدای مهرماه تا 15 دی‌ماه مهلت ارسال آثار به این کنگره بوده است.

وی با بیان اینکه در این مدت 841 مقاله دریافت شده، افزود: در مرحله نخست مقالات از نظر ساختاری و نگارشی دسته‌بندی شده و از این تعداد 654 مقاله وارد عرصه داوری شد که پس از داوری بر اساس آیتم ها و مشخصه های مورد نظر، 147 مقاله برای ارائه در این همایش پذیرفته شدند.

دبیر علمی نهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور گفت: برای داوری نهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور از 78 داور دانشجو بعد از دریافت cv‌آن‌ها استفاده شده است.

ربیعی تصریح کرد: از کل مقالات پذیرفته شده در این همایش 96 مقاله در قالب پوستر و 51 مقاله نیز به صورت سخنرانی در این همایش سه روزه ارائه می‌شود.

وی یادآورشد: مقالات با نگاه ویژه به تحقیقات کاربردی و ترجمان دانش، سلامت روان و  طب مکمل گیاهان دارویی مورد بررسی قرار گرفته است.

نهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور از امروز تا 8 اسفندماه سال‌جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سالن شهید رحیمی بیرجند در حال برگزاری است.

کد مطلب 2243906

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