مسئولان علوم انساني را از قرآن استخراج كنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي محمدي ظهر سه شنبه در مراسم اختتاميه سي و ششمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم، گفت: خون شهيدان، سلامت جانبازان، اسارت آزادگان و فداكاري ايثارگران براي تحقق دو كلمه اسلام و قرآن است كه ما هم بايد به اين معني اعتقاد داشته باشيم.

وي ادامه داد: علما و مسئولين بايد علوم انساني ما را از قرآن استخراج كنند.

رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه كشور تصريح كرد: ما بايد قرآن را وسيله عزت خود قرار دهيم، حافظان قرآن، اساتيد و مستمعين به نكاتي كه بزرگان دين گفته اند چه اندازه توجه كرده اند.

حجت الاسلام محمدي افزود: آمريكا و اسرائيل برنامه هدايت شده اي عليه ايران از طريق رسانه ها تهيه و تدارك ديده اند كه بايد ما با استفاده از فرامين قرآني از آن پيشگيري كنيم.

وي يادآور شد: اينكه ملت پس از 35 سال "مرگ بر آمريكا" را فراموش نمي كنند به اين دليل است كه از شيطان و نقشه هاي شوم آن غافل نشوند و فراموش نكننده كه او آماده حمله است.

رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه كشور تاكيد كرد: برنامه هاي قرآني موجب مي شود كه افراد با هر سليقه و تفكري در كنار يكديگر قرار گيرند كه اين به دليل ظرفيت و قدرت قرآن است.