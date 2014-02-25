20 هزار لیتر سوخت قاچاق در خرم آباد کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خدا مراد کبکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی محل دپوی سوخت قاچاق و کشف 20 هزار لیتر فرآورده نفتی خبر داد.

وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی استان لرستان با شناسایی یک ساختمان محل نگهداری و دپوی سوخت قاچاق در عملیاتی منسجم اقدام به بازرسی از این محل کردند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان لرستان افزود: با هماهنگی مقام قضایی ماموران در بازرسی از این محل ضمن کشف دو مخزن ثابت مقدار 20 هزار لیتر نفت سفید قاچاق را کشف کردند.

وی بیان داشت: ماموران در این خصوص یک نفر را دستگیر و یک دستگاه خودرو تانکر را توقیف کردند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان لرستان ارزش تقریبی سوخت کشف شده را 800 میلیون ریال عنوان کرد.