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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۸

سرهنگ کبکی خبر داد:

20 هزار لیتر سوخت قاچاق در خرم آباد کشف و ضبط شد

20 هزار لیتر سوخت قاچاق در خرم آباد کشف و ضبط شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان لرستان از کشف 20 هزار لیتر سوخت قاچاق در مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خدا مراد کبکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی محل دپوی سوخت قاچاق و کشف 20 هزار لیتر فرآورده نفتی خبر داد.

وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی استان لرستان با شناسایی یک ساختمان محل نگهداری و دپوی سوخت قاچاق در عملیاتی منسجم اقدام به بازرسی از این محل کردند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان لرستان افزود: با هماهنگی مقام قضایی ماموران در بازرسی از این محل ضمن کشف دو مخزن ثابت مقدار 20 هزار لیتر نفت سفید قاچاق را کشف کردند.

وی بیان داشت: ماموران در این خصوص یک نفر را دستگیر و یک دستگاه خودرو تانکر را توقیف کردند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان لرستان ارزش تقریبی سوخت کشف شده را 800 میلیون ریال عنوان کرد.

کد مطلب 2243912

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