سرشماري 4403 راس قوچ و ميش ارمني و كل و بز در منطقه حفاظت شده مراكان خوي

به گزارش خبرنگار مهر،‌ حسن محمد پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزايش 30 درصدي جمعيت قوچ و میش اصیل ارمنی و کل بز در منطقه حفاظت شده مراکان خوی،‌ افزود: بر اساس آخرین سرشماری سال جاری جمعیت دو گونه با ارزش قوچ و میش ارمنی و کل و بز در این منطقه حفاظت شده نسبت به سرشماری قبلی 30 درصد افزایش یافته است.

وي اظهار داشت: این منطقه در حدود 50 سال پیش به منطقه حفاظت تبدیل شده و هم اکنون دارای جمعیت بسیار خوبی از گونه های حیات وحش است و در آخرین سرشماری انجام یافته در سال جاری 2 هزار و 6 راس قوچ و میش ارمنی اصیل و نیز 2 هزار و 397 راس کل و بز در این منطقه زیست می کنند.

وی آب و هوای مناسب و معتدل و بارش باران های فصلی و متعادل و برخورداری منطقه از تنوع کم نظیر گیاهی و افزایش حفاظت فیزیکی منطقه با همکاری مردم و صادر نکردن مجوز شکار را از سوی سازمان مرکزی از جمله عواملی دانست که باعث افزایش جمعیت گونه های جانوری با ارزش این منطقه در این مدت شده است.

مراکان در 45 کیلومتری شمال شرقی خوی از زیباترین مناطق گردشگری و اولین منطقه حفاظت شده حیات وحش کشور، زادگاه خالص نوع قوچ و میش ارمنی موجود در کشور بوده که با سخاوتمندی جمعی از دامداران به وسعیت این منطقه حفاظت شده افزوده شد.