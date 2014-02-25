سرشماري 4403 راس قوچ و ميش ارمني و كل و بز در منطقه حفاظت شده مراكان خوي

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمد پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزايش 30 درصدي جمعيت قوچ و میش اصیل ارمنی و کل بز در منطقه حفاظت شده مراکان خوی، افزود: بر اساس آخرین سرشماری سال جاری جمعیت دو گونه با ارزش قوچ و میش ارمنی و کل و بز در این منطقه حفاظت شده نسبت به سرشماری قبلی 30 درصد افزایش یافته است.
وي اظهار داشت: این منطقه در حدود 50 سال پیش به منطقه حفاظت تبدیل شده و هم اکنون دارای جمعیت بسیار خوبی از گونه های حیات وحش است و در آخرین سرشماری انجام یافته در سال جاری 2 هزار و 6 راس قوچ و میش ارمنی اصیل و نیز 2 هزار و 397 راس کل و بز در این منطقه زیست می کنند.
وی آب و هوای مناسب و معتدل و بارش باران های فصلی و متعادل و برخورداری منطقه از تنوع کم نظیر گیاهی و افزایش حفاظت فیزیکی منطقه با همکاری مردم و صادر نکردن مجوز شکار را از سوی سازمان مرکزی از جمله عواملی دانست که باعث افزایش جمعیت گونه های جانوری با ارزش این منطقه در این مدت شده است.
مراکان در 45 کیلومتری شمال شرقی خوی از زیباترین مناطق گردشگری و اولین منطقه حفاظت شده حیات وحش کشور، زادگاه خالص نوع قوچ و میش ارمنی موجود در کشور بوده که با سخاوتمندی جمعی از دامداران به وسعیت این منطقه حفاظت شده افزوده شد.
منطقه حفاظت شده مراکان خوی بعنوان مهمترین و زیباترین منطقه اکوتوریسم با 103هزار و 983 هکتار مساحت از قدیمیترین مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست بوده که 28 گونه از 12 خانواده در 5 راسته پستانداران در این منطقه زندگی می کنند.
شاخص ترین این گونهها قوچ و میش ارمنی محسوب می شود ولی منطقه مراکان زیستگاه وحوشی دیگر از جمله کل و بز، پلنگ، روباه، شغال، گربه وحشی، گراز، خرگوش، سمور، رودک، هامستر خاکستری و انواع جوندگان نیز هست، همچنین تا کنون در این منطقه 128 گونه پرنده متعلق به 34 خانواده شامل هما، عقاب طلایی، بالابان، کبک دری، تیهو، کبک چیل، کرکس مصری، دال و زاغ بور شناسایی شده است.
دراین منطقه حفاظت شده همچنین 38 گونه از خزندگان و ماهیان نیز مورد شناسایی قرار گرفته که از مهمترین آنها می توان به مار افعی البرزی، لاکپشت مهمیزدار غربی و ماهی اسبله اشاره کرد، پوشش گیاهی منطقه نیز از نظر تنوع و کیفیت بصورت منحصر به فرد است.
این منطقه با تشکیل یک گنجینه طبیعی با ارزش می تواند در زمینههای علمی، تحقیقاتی، اقتصادی و تفرجگاهی مورد بهرهبرداری قرار گیرد که با توجه به وجود کلیساهای سنت استپانوس ، آق کلیسا، قره کلیسا ، زیارت جرجیس پیغمبر، دره شام و سواحل مرزی ارس در منطقه مراکان این منطقه بعنوان زیباترین و مهم ترین مناطق گردشگری اکوتوریستم کشور محسوب می شود.
با توجه به اهمیت منطقه و حضور گونه های جانوری و گیاهی با ارزش درآن جمعی از دامداران خوی به صورت داوطلبانه، بخشی از مراتع خود را به منطقه حفاظت شده مراکان به منظور توسعه عرصه های طبیعی منطقه واگذار کردند که اقدامی پسندیده و بی نظیر است.
در این راستا دامداران امسال حدود 850 هکتار از مراتع قشلاقی خود را برای توسعه منطقه مراکان خوی و حمایت از حیات وحش، واگذار کرده و با حدف حدود 720 راس از دام های خود، زمینه توسعه این منطقه حفاظت شده و افزایش جمعیت حیات وحش منطقه را فراهم کردند.
منطقه حفاظت شده مراکان در 45 کيلومتري خوي، چايپاره واقع شده و يکي از مناطق زيباي گردشگري منطقه بوده و يکي از نخستين مناطق حفاظت شده زيست محيطي کشور محسوب مي شود
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