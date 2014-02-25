تشییع باشکوه پیکر مادر شهید ابراهیم خوانساری در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و با حضور مسئولان و ائمه جماعات، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم ولایتمدار و متدین قرچک مراسم تشییع پیکر مطهر شوکت بروجردی مادر شهید ابراهیم خوانساری برگزار شد.

آزمان کادری در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت ایران باید قدر شهیدان این مرز و بوم را بداند چرا که آنها جان خود که عزیزترین، موجودی هر انسان است را در راه حق و عدالت تقدیم اسلام کردند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک افزود: شهدا زمان‌شناس و آگاه به زمانه بودند و با شناخت شرایط و با تبعیت از اسلام و قیام سالار شهیدان حرکت خود را آغاز کردند و نتیجه این حرکت حیات برای جامعه اسلامی است.

وی ادامه داد: حضور پرشور مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه قرچک در مراسم بزرگداشت مادر شهید خوانساری، این پیام را منعکس کرد که والدین شهدا همواره جایگاه با عظمتی نزد ملت ایران دارند و هیچ عاملی نمی تواند این شأن و منزلت را دچار خدشه کند.

کادری اضافه کرد: مرگ واقعه ای است که برای همه انسان ها پدید خواهد آمد و روزی همه ما باید از این دنیا به جهان آخرت برویم و انسان سعادتمند آن است که پس از مرگش، همه از آن به نیکی یاد کنند و حقیقتا مرحومه شوکت بروجردی از این خصوصیت برخوردار بود.

وی گفت: این مادر بافضیلت علاوه بر فرستادن فرزند خود به جبهه های جنگ حق علیه باطل، در پشت جبهه به ارسال کمک های مردمی برای رزمندگان اسلام همت گماشت.

کادری متذکر شد: تا پدران و مادران شهدا در میان ما هستند باید مورد توجه قرار گیرند و از این انسان‌های فرهیخته و بزرگ جهت آشنایی نسل جوان با ماهیت انقلاب اسلامی استفاده کرد.

این فعال فرهنگی عنوان کرد: بی‌شک ملت فداکار و قدرشناس ایران اسلامی همواره قدردان والدین صبور و مقاوم شهیدان والامقام حماسه دفاع مقدس هستند، عزیزانی که نماد واقعی ایمان و صبر شدند و با تقدیم ثمره زندگی خود در دفاع از اسلام، وفاداری خود به انقلاب و اسلام را در تاریخ درخشان این مرز و بوم ترسیم کردند.

وی بیان داشت: باید برای نهادینه شدن فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس بین تمام اقشار مختلف مردم بخصوص جوانان و نوجوانان سعی و تلاش و همت بیشتری شود، لذا برای عملی شدن این مهم باید صاحبان اندیشه و اصحاب قلم در راستای مطرح شدن مسائل ارزشی در جامعه سعی و تلاش مضاعفی کنند.

کادری با بیان اینکه بهترین روش برای ادامه راه شهدا این است که اهداف آنها را بشناسیم و در جهت ترویج و نهادینه کردن این اهداف تلاش کنیم، عنوان کرد: قطعا هدف شهدا چیزی جز حفظ نظام اسلامی نبود و اگر تک تک آحاد جامعه در هر سمت و جایگاهی که هستند از شهدا الگو بگیرند و هرکس به نحوه احسن در جایگاه خود تلاش کند، به هدف والا و نهایی شهدا نزدیک می شود.

این مسئول اضافه کرد: اگر در انتقال ابعاد مختلف دفاع مقدس به نسل امروز و ثبت آن براي آيندگان كوتاهي شود، در آينده نسل جوان پاسخ سوالات خود را در مورد دفاع مقدس از افرادي مي گيرد كه دفاع مقدس را درك نكرده اند و اين بسيار خطرناك است.

وی با تاکید بر این که دفاع مقدس برای همیشه باقی خواهد بود و پایانی در آن وجود ندارد، بیان داشت: استقامت و ایستادگی از ویژگی های ارزنده مسلمانان است که ایران اسلامی به سبب چنین افتخاراتی در مقابل حربه ها و تلاش های دشمنان با قدرت بر پای خود ایستاده است.