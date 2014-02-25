2611 کمک هزینه ازدواج به مددجویان کهگیلویه و بویراحمد اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظری صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: این جهیزیه ها و کمکهای ازدواج در راستای رفع مشکلات مالی نوعروسان مددجو در تهیه جهیزیه و ترویج فرهنگ ازدواج آسان و ساده بوده است.

وی همچنین از اهداء 650 کمک هزینه ازدواج و تأمین جهیزیه به نوعروسان در آستانه ازدواج تحت حمایت در دهه فجر خبر داد و افزود: شش میلیارد و 500 میلیون ریال در این راستا هزینه شده است.

نظری بیان کرد: کمک هزینه پرداختی به هر نوعروس مبلغ 10 میلیون ریال در قالب جهیزیه و کمک هزینه هدیه به داماد دو میلیون ریال بوده که از محل كمك هاي خيرين و منابع كميته امداد تامين مي شود.

وی تصریح کرد: تامین هزینه های ازدواج یکی از مهمترین دغدغه های مددجویان این نهاد است که کمیته امداد کمک هزینه ازدواج و تأمین جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت ا برای رفع قسمتی از مشکلات مالی و شروع زندگی مشترک پرداخت می کند.

نظری با بیان اینکه بسترسازی مناسب برای ازدواج جوانان موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود، افزود: باید در کنار این، آموزشهای لازم نیز به مزدوجین مددجو داده شود.

وی عنوان کرد: شرکت در کلاس های آموزشی علاوه بر ارتقاء سطح علمی و آگاهی نوعروسان، آنها را با روش های زندگی ساده و موفق و تربیت فرزندان صالح آشنا می کند.

نظری اظهار داشت: برگزاری کلاس های مشاوره و آموزشی در زمینه های بهداشت روانی، بهداشت فردی و خانواده و ... از دیگر برنامه های کمیته امداد در این راستا بوده است.