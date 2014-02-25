به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب ظروفچیان در خصوص وضعیت مسکن مهر گفت: در دولت نهم و دهم ساختمان‌ها با قیمت دلار ساخته می شد و در واقع سرپناه سازی می‌شد. دلیل این امر گران بودن مصالح و نرخ شدید تورم بود؛ در نتیجه در کشور ما با توجه به تورمی که بوجود آم، در دولت دهم ساختمان ها با قیمت 100 دلار باید به مردم تحویل داده می‌شد.

وی افزود: در سال 88 به دولت اعلام کردم ستاد مصالح تشکیل بدهید و بگویید که در طول 4 سال قیمت مصالح از قبیل فولاد و سیمان به قیمت ثابتی است و سازنده موظف شده با متری 300 هزار تومان ساختمان را تکمیل کند اما سازنده پس از عقد قرار داد با گران شدن دلار و نوسان قیمت بازار مواجه شد که این موجب غیراصولی ساختن ساختمان ها از سوی پیمانکاران شد و آنها از مصالح نامرغوب استفاده کردند؛ در نتیجه ساختمان‌های مهر به شکل فنی و مهندسی ارائه نشد.

این کارشناس امور ساخت و ساز با اشاره به اینکه در سال 88 اعلام کردم که ساخت 4 میلیون واحد به صورت تعاونی مسکن مهر یک جنگ ساخت و ساز است که در مدت چهار سال انجام می گیرد، اظهار داشت: پس از آن دیدیم که بار مالی ای که بر دوش بانک مسکن گذاشته شد، 100 هزار میلیارد تومان تخلیه نقدینگی از خزانه و بانک بود که این مبلغ بدون برنامه ریزی موجب تورم قیمت شد.

ظروفچیان تصریح کرد: در صورتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل نمی‌شد، ما با این افزایش قیمت بی رویه مواجه نمی‌شدیم و این افزایش قیمت به علت عدم مدیریت در دولت نهم و دهم بار سنگینی را بر دوش ملت و دولت یازدهم گذاشت.

وی گفت: به طور مثال، در دولت قبل 110 هزار میلیارد تومان در دوسال به عنوان یارانه به مردم پرداخت شده است در حالی که از منطقه کهنوج تا چابهار بیش از 500 هزار نفر فاقد شناسنامه و کارت ملی هستند و 750 هزار نفر کپرنشین داریم که از امکانات ابتدایی هم محرومند.

این کارشناس ادامه داد: اگر این مبلغ به صورت یارانه به مردم داده نمی‌شد و 2 میلیارد وام بدون بهره برای راه اندازی و توسعه و اشتغال زایی به کارخانه داران تخصیص می‌یافت و در مقابل کارخانه‌داران موظف می شدند که به کارگران در حد ماهیانه 200 هزار تومان مازاد بر حقوق کمک کنند؛ آنها هم این مبلغ را به تعاونی‌های مسکن مهر می دادند.

ظروفچیان با بیان اینکه این کمک موجب می شد تا 55 هزار کارخانه و 5 میلیون و 500 هزار کارگر بیکار نشوند، بیان کرد: اما در حال حاضر تعاونی مسکن‌های مهر نه تنها کمکی به افراد بی بضاعت نکردن بلکه به جز اجاره خانه پرداخت 2 قسط بانک‌های مختلف را در ماه بر دوششان گذاشت.

وی با انتقاد از وعده‌های دولت دهم، گفت: دولت سابق گفته بود که در طول 8 سال 55 هزار و 500 پروژه داریم در حالی که پروژه‌های نیمه تمام نصیب دولت یازدهم شد.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش وام مسکن می‌تواند کمک کننده در امور ساخت و سازها باشد، گفت: زمانی که وام مسکن افزایش یابد، یعنی به بازار اعلام می‌کنیم که شما هم افزایش قیمت دهید اما اگر دولت به طور مستقیم قبل از ثبت‌نام‌های مسکن و یا با ارایه وام اقدام به ساخت و ساز کند و پس از اتمام هر پروژه به متقاضی واجد شرایط به تدریج این ساختمان ها را تحویل دهد، دیگر جنگ ساخت و ساز را شاهد نخواهیم بود.

ظروفچیان تصریح کرد: در صورتی که از دیوارهای سبک در صنعت ساختمان استفاده شود، سالیانه 15 هزار میلیارد تومان به نفع ساخت و ساز بوده است و عمر ساختمان ها چندین برابر افزایش داده ایم.

وی با اشاره به قابلیت دیوارهای سبک و لزوم انبوه سازی و صنعتی کردن این تکنولوژی، اظهار داشت: تاکنون دیوارهای سخت بین قاب اجرا می‌شد و وقتی انرژی زلزله به قاب فشار وارد می کند دیوارها واژگون می شود. اما اگر دیواری داشته باشیم که به صورت ارتجاعی عمل کند و به صورت غیر میان قاب استفاده شود هیچ تخریبی نخواهد داشت به دلیل اینکه دیوار به صورت پلاستیک عمل می کند و ترد و شکننده نیست.

وی خاطر نشان کرد: ما مشکلاتی که در زلزله داریم این است که اغلب قسمت هایی از سقف خراب می شود ولی عمدتاً دیوار روی افراد واژگون می‌شود بنابراین ما به دیوارهایی احتیاج داریم که در برابر مقاومت زلزله به حالت ارتجاعی و به صورت عمود یا افق بر صفحه با مقاومت بالا در برابر باد عمل کنند و جذب رطوبت در آن به حداقل رسیده باشد.

ظروفچیان افزود: این دیوارها باید در برابر آتش سوزی مقاومت لازم را داشته باشد و در مقابل حرارت بتواند سرما و گرمای محیط داخل را حفظ کند و از طرفی نیز نیاز به گچ و خاک نداشته باشد در این صورت و با وجود چنین قطعاتی در صنعت ساختمان و سبک سازی می توان با زلزله کنار آمد.



