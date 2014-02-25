حضور نماینده مجمع واردات در جلسات کمیته فنی سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هدایت حسینی در نشست کمیسیون واردکنندگان فرآورده های آرایشی و بهداشتی مجمع واردات که با حضور جمع کثیری از واردکنندگان در محل مجمع واردات برگزار شد، سیاستهای سازمان غذا و دارو در این حوزه را تشریح کرد.

تشکیل کمیته مشترک

وی استقبال از تعامل منطقی و گفتگوی مشترک با مجمع واردات، تبادل نظر با فعالان بخش خصوصی و کارافرنیان حوزه تجارت خارجی را از رویکردهای اساسی اداره کل نظارت بر مواد غذایی سازمان غذا و دارو برشمرد و تصریح کرد: تشکیل کمیته مشترک با حضور نمایندگان مجمع واردات و اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو به منظور تبادل نظر و بررسی چالشها، معضلات و پتانسیلهای موجود و با رویکرد تسهیل تجارت می تواند موجب هم افزایی طرفین شده و بسیاری از مشکلات را برطرف نماید.

حسینی ادامه داد: تجربه جهانی بیانگر آن است که بهترین رویکرد برای افزایش ضریب اثرگذاری سیاستهای کلان دولتها در حوزه مدیریت بهینه واردات، کاهش کاغذ بازیهای بی مورد، جلوگیری از اتلاف وقت ، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مقابله با پدیده شوم قاچاق به خصوص کالاهای تقلبی ، همکاری متقابل دولتها و فعالان بخش خصوصی است.

حضور نماینده مجمع در جلسات کمیته فنی

وی در رابطه با پیشنهاد واردکنندگان در رابطه با حضور نماینده مجمع واردات در جلسات کمیته فنی تصریح کرد: بصورت غیر مستمر این موضوع قطعا عملیاتی خواهد شد و امکان حضور دائم هم موضوعی قابل بررسی است.

بازنگری در بخشنامه ها

حسینی در خصوص انتقادات واردکنندگان در رابطه با عدم ثبات رویه و بخشنامه ها تصریح کرد: ما عجله ای برای صدور بخشنامه جدید نداریم. رویکرد فعلی سازمان غذا و دارو، دسته بندی بخشنامه ها در قالب ضابطه ها و آیین نامه هاست تا واردکنندگان با مجموعه ای از ضوابط مواجهه داشته باشند و نه بخشنامه های متوالی. ضمن آنکه بخشنامه های قبلی نیز بر اساس رویکرد تسهیل تجارت و ارتقاء ضریب سلامت مورد بازبینی قرار می گیرد و در این میان تعدادی از بخشنامه ها تاکنون کان لم یکن اعلام شده است.

کارگاههای آموزشی مسئولان فنی

حسینی ضمن تاکید بر حوزه اختیارات مسئولین فنی تصریح کرد: امیدواریم با تدبیر در اصلاح برخی بخشنامه ها ، اعتماد بیشتر به مسئولین فنی و همکاری مجمع واردات در برگزاری دوره های آموزشی ویژه مسئولین فنی ، حجم کار ها کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: کارگاه آموزشی برای مسئولین فنی با همکاری مجمع واردات می تواند با افزایش توانمندیهای مسئولین فنی، سرعت و دقت اجرای امور را افزایش دهد.

حسینی تاکید کرد: ما به دنبال آن هستیم حتی ارزیابی اولیه فرمولاسیون محصولات هم توسط مسئولین فنی انجام شود.

آزمایش کالا در مبدا

مدیر کل اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در خصوص راهکارهای سازمان غذا و دارو برای تسهیل تامین کالا ، اظهار داشت: Coc (آزمایش کالا در مبدا) می تواند دست اندازهای موجود در مسیر واردات قانونی فراورده های آرایشی و بهداشتی را کاهش دهد بطوریکه فرایند ثبت در اداره کل به یک ماه تقلیل پیدا کند. البته مسلما همه کالاهای وارداتی را به سمت coc هدایت نخواهیم کرد. موضع وزارت بهداشت در خصوص برخی کالاها و یا برخی کشورها، "بررسی بیشتر" است.

وی ادامه داد: مسیری که ما در حوزه کالاهای سلامت محور ترسیم کرده ایم آن است که در کوتاهترین زمان ممکن، کالای مرغوب و مورد نیاز مردم تحت ضوابط فنی و از طریق تامین کنندگان شناسنامه دار در دسترس مردم قرار گیرد و در این میان کاهش هزینه تمام شده تامین کالا از اولویتها و دغدغه های سازمان است و رویکرد مبتنی بر Coc می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات واردکنندگان باشد.

تمدید پروانه

حسینی تاکید کرد: فرایند تمدید پروانه ها کما فی السابق در سازمان غذا و دارو صورت می گیرد ولی امور ترخیص به دانشگاههای علوم پزشکی واگذار خواهد شد. به جهت کاهش کاغذ بازی ها، رویکرد ما در صدور پروانه های بهداشتی، تمدید آنها با مدت اعتبار 4 ساله است و حتی تمدید آنها با درج مهر انجام می شود تا کمترین اتلاف زمان را داشته باشیم. و در این میان توجه جدی سازمان غذا و دارو آن است که با وارد کنندگانی که حائز شرایط مشابه هستند، برخورد مشابه صورت گیرد.

مقابله با قاچاق

وی در خصوص شیوع پدیده شوم قاچاق و کالاهای تقلبی اظهار داشت: رویکرد اصلی در این زمینه حمایت از واردات قانونی است. البته ابعاد قاچاق بسیار گسترده است و متاسفانه کشورهای همسایه نیز هچون پل مستقیمی برای ورود کالای قاچاق شده اند. اگر کشورهای همسایه حائز رتبه بالایی در استاندارهای بهداشتی و سلامت بودند، مسلما وضعیت قاچاق قابل کنترل تر بود.

حسینی در پاسخ به پرسش واردکنندگان در رابطه با تعرفه واردات فرآوردهای آرایشی و بهداشتی ادامه داد: تشکیل جلسه مشترک میان مجمع واردات، سازمان غذا و دارو و گمرک به جهت کاهش تعرفه ها و به منظور کاهش انگیزه قاچاق و تقلب در دستور کار سازمان قرار دارد.

رفع موازی کاری با سازمان استاندارد

وی در مواجهه با انتقاد عموم وارد کنندگان در خصوص وجود موازی کاری میان سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد، ابراز امیدواری کرد که تفاهم موجود میان سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو در آینده نزدیک مشکلات و چالشهای واردکنندگان را بصورت چشمگیری کاهش دهد.

ثبت منبع

مدیر کل اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در رابطه با ثبت منبع تصریح کرد:در نگاه کارشناسان سازمان غذا و دارو سه مولفه اصلی که در صدور مجوز ثبت منبع نقش آفرین هستند عبارتند از نوع کالا از لحاظ میزان آسیب پذیر بودن و میزان مخاطره آفرین بودن برای مصرف کننده،کشور تولید کننده محصول،برند تجاری محصولات.ترکیب این سه مولفه تعیین کننده آن است که یک منبع ثبت شود یا نه و اگر ثبت شود با چه فواصل زمانی کنترل شود.

حسینی یادآور شد: طبق آیین نامه های اجرایی کالاهایی که ثبت منبع شده اند در گمرک نمی مانند و باید مستقیما به انبارهای شرکت واردکننده منتقل شود،فقط در مرحله اول ممکن است به جهت آزمایش های اولیه منتظر می مانند.

برچسب اصالت

وی در خصوص طرح برچسب اصالت اظهار داشت: اداره نظارت بر مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی تابع سیاست سازمان غذا و دارو است و در حال حاضر سیاست کلی سازمان ادامه برنامه نصب برچسب اصالت است. ضمن آنکه در برنامه پنجم توسعه،مجلس ما را موظف به کدگذاری و رهگیری کالاهای سلامت محور دانسته است.

در ابتدای جلسه محمد پورخسروانی رئیس کمیسیون فرآورده های آرایشی و بهداشتی مجمع واردات با اشاره به اینکه در این صنعت حدود 50 هزار نفر به صورت مستقیم و 250 هزار نفر به صورت غیر مستقیم شاغل هستند، اظهار داشت: ظرفیت کمیسیون فرآورده های آرایشی و بهداشتی مجمع واردات تامین حدود 90 درصد از اقلامی است که بصورت قانونی و شناسنامه دار وارد کشور می شوند.