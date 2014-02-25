کسری 7000 میلیاردی بودجه سلامت/ شورای عالی بیمه سلامت باید تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی روز سه شنبه در چهارمین کنفرانس علمی سلامت روان با انتقاد از شرایط حاکم در رای‌گیری جسات شورای عالی بیمه و کم بودن آرای نمایندگان حوزه بهداشت در جلسات این شورا، تصریح کرد: هر چند فضای شورای عالی بیمه نسبت به گذشته دچار تغییر و بهبود شده، اما فضای شورا مبتنی بر عدالت نیست و نمایندگان حوزه بهداشت رای‌شان در مقابل مسؤلان حوزه سلامت، 2 در مقابل 9 رای است. بنابراین در اکثر موارد نظرات نمایندگان حوزه بهداشت وتو می‌شود.

وی با بیان اینکه باید شورای عالی بیمه سلامت نیز تشکیل شود، افزودد: مجلس شورای اسلامی در این زمینه باید اقدامات لازم را انجام دهد تا در کنار شورای عالی بیمه، شورای عالی بیمه سلامت نیز تشکیل شود و از این طریق بتوان مسائل و مشکلات موجود در نظام سلامت را حل کرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در خصوص شرایط آسیبهای اجتماعی در کشور، گفت: در بحث آسیبهای اجتماعی در کشور دچار سانسور هستیم و بسیاری از آمارها به دلیل نگرانی‌های موجود در کشور اعلام و ارائه نمی‌شود.

زالی افزود: 8.5 میلیون نفر در کشور نیز در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که این تعداد در شبکه بهداشت و درمان گنجانده نشده و برای آنها تدابیر لازم در حوزه سلامت اندیشیده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه مسائل سلامت روانی، چالشهای جدیدی را برای مردم فراهم کرده است، گفت: برای غفلت‌زدایی از این امر، باید دو رویکرد متفاوت اتخاذ شود که در کنار بالا بردن سطح آگاهی عموم مردم، سطح سواد سلامت نیز به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی در دستور کار قرار گیرد.