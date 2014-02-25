مسئولان کمیته های 6 گانه ستاد تنظیم بازار و سفرهای نوروزی دامغان تعیین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ابلاغیه های صادره از سوی مرتضی علی آبادی، آقایان عباس طاهرانپور معاون فرماندار شهرستان دامغان به عنوان جانشین، علی رجب بیکی به عنوان دبیر، سرهنگ پاسدار غلامرضا کاظم زاده مسئول کمیته امنیت، اطلاع رسانی امداد جاده ای و بهداشت و درمان، حمیدرضا جراح نیز به عنوان مسئول کمیته ایمنی راه ها و حمل و نقل ستاد تنظیم بازار و سفرهای نوروزی شهرستان منصوب شدند.

محمد رضا لطفی نیز در این ابلاغیه ها مسئول کمیته ذخیره سازی و تامین نظارت بر بازار، معصومه داوودیان مسئول کمیته بازرسی و ساماندهی مراکز خدماتی سفر، مسلم نصرتی مسئول کمیته سوخت و زیباسازی و محمدعلی امانی نیز مسئول کمیته اسکان و ساماندهی مسافران شهرستان دامغان تعیین شدند.

ادارات دادگستری، جمعیت هلال احمر، شبکه بهداشت و درمان، صدا و سیما، اوقاف و امور خیریه، ستاد اقامه نماز، تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری دامغان، دیباج، امیریه و کلاته وردبار، نمایندگی پایانه و حمل و نقل، صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شرکت پخش فراورده های نفتی، راه و ترابری، راه آهن و ... از جمله دستگاه های اجرایی عضو ستاد تنظیم بازار و سفرهای نوروزی شهرستان دامغان هستند که با مسئولان کمیته های شش گانه همکاری خواهند داشت.