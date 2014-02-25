نبود شبکه برق بازار میوه اروندکنار را بلا استفاده کرده است/ حفاریها بلای جان مردم

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف دریس صبح امروز در جلسه شورای اداری در محل بخشدار اروندکنار با اشاره به ساخت بازارچه میوه این شهر با 80 غرفه افزود: نبود برق سبب شده تا نتوانیم غرفه ای احداث شده را به متقاضیان واگذار و بازارچه مذکور راه اندازی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع نبود شبکه آب خام اظهار کرد: فضای سبز شهر اروندکنار بسیار نامناسب است که برای جبران آن نیاز به بهبود وضعیت به صورت کاشت نهال و آبیاری با استفاده از آب خام است.

شهردار اروندکنار تصریح کرد: نبود آب خام مانع از ایجاد فضای سبز مناسب و کافی در شهر شده است که مسئولان آبفا در جهت رفع این مشکل چاره اندیشی و اقدام کنند.

دریس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از انجام حفاریهای گسترده در شهر توسط دستگاههای حفار افزود: بیش از دوسال است که اروند شکل کارگاهی دارد و به نظر می رسد که قرار نیست این وضعیت بهبود پیدا کند.

وی با اشاره به صبوری و کم توقع بودن اروندکناریها اظهار کرد: حفاریهای گسترده در سطح شهر مشکلات عدیده ای را برای شهروندان به وجود آورده است، عدم توجه به رفع مشکلات ناشی از عدم توجه دستگاههای حفار در اتمام سریع طرحها، بهبود و ترمیم نوارهای حفاریها موضوع ارائه خدمات را با چالش جدی مواجه کرده است.

شهردار اروندکنار خواستار توجه جدی و رفع سریع این مشکل از سوی دستگاههای مرتبط شد.