اعزام تیم نابینایان پاورلیفتینگ همدان به مسابقات قهرمانی کشور

سمیه سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دوره از مسابقات قهرمانی کشور پاورلیفتینگ از پانزدهم اسفندماه به میزبانی رشت برگزار می شود.

دبیر هیئت نابینایان استان همدان افزود: در این دوره از مسابقات که طی دو روز برگزار می شود تیم 10 نفره همدان نیز به مربیگری منوچهر رضاخانی، سیاوش برفان و به سرپرستی علی سهیلی اعزام می شوند.

سهیلی بیان داشت: مسابقات پاورلیفتینگ از 15 تا 17 اسفندماه در رشت برگزار می شود که تیم همدان نیز به این دوره از مسابقات اعزام می شود و به رقابت یکدیگر می پردازند.

وی در ادامه گفت: هیئت نابینایان استان همدان در شش رشته از جمله ورزش گلبال فعالیت می کند.

دبیر هیئت نابینایان استان همدان اضافه کرد: در همدان بانوان در رشته های دوومیدانی، گلبال، شنا و شطرنج مشغول به فعالیت هستند.

سهیلی عنوان داشت: در رشته های شنا، دوومیدانی، شطرنج، وزنه برداری و پاورلیفتینگ، جودو و گلبال نیز آقایان فعالیت می کنند.

وی در پایان سخناش گفت: همچنین دور رفت مسابقات لیگ برتر گلبال نیز انجام شده است که از 16 اسفند دور برگشت مسابقات به میزبانی مشهد برگزار می شود و تیم گلبال همدان در دور رفت بسیار خوب عمل کرده و در رده دوم جدول قرار دارد.