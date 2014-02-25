موضوع اولویت بندی اجرای طرحهای عمرانی در اروندکنار لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ساکی صبح امروز در جلسه شورای اداری در محل بخشداری اروندکنار گفت: پارسال 20 پروژه برای شهر اروندکنار تعریف شد که تا الان هیچ کدام ازآنها تکمیل و به بهره برداری نرسیده است.

وی افزود: کمبود اعتبارات سبب تاخیر در اجرای پروژه ها شده است که از این رو خواستار توجه بیشتر فرماندار آبادان در جهت پیگیری اعتبارات لازم و تخصیص آن هستیم.

بخشدار اروندکنار اظهار کرد: طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه ها و به اتمام نرسیدن حتی یک پروژه علاوه بر بروز مشکلات سبب بروز نارضایتی شدید در میان اهالی شده است.

ساکی پیشنهاد کرد تا با اولویت بندی پروژه ها به ترتیب پنج پروژه را سر و سامان و به بهره برداری برسانیم تا به این طریق ضمن اجرای درست و کامل پروژه ها سطح رضایتمندی شهروندان را نیز ارتقاء دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واردات کالا پرداخت و تصریح کرد: به جرات می توان گفت که چیزی به نام واردات کالا به بندر اروندکنار نداریم.

بخشدار اروندکنار از نبود یک دستورالعمل واحد میان گمرک و دریابانی به عنوان اصلی ترین دلایل این مشکل نام برد و یادآور شد: در صورت رفع این مشکل کشتی ها دیگر نیاز به پیمودن چندین ساعته مسیر اروندکنار به آبادان جهت تخلیه کالاهایشان را ندارند.

به گفته وی رفع این مشکل علاوه بر کاهش هزینه های تردد میزان رضایتمندی مردم را مهیا می کند.