آمار بیکاری درکهگیلویه بیش از آمار سامانه مرکزکاریابی است/ وجود سه تحصیل کرده بیکار درهر خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جعفری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کهگیلویه با تاکید بر جدی گرفتن بحث اوقات فراغت جوانان، افزود: نباید به این بحث به عنوان یک کار جانبی و حاشیه ای نگاه کرد.

وی با اشاره به اینکه در دین اسلام بر تفریح و تفرج بسیار تاکید شده است، اظهار داشت: باید اوقات فراغت خوشی را برای عامه افراد جامعه فراهم کرد تا از اوقات فراغت به درستی استفاده کنند که این عامل باعث می شود با انرژی بیشتری مسئولیت های خود را آغاز کنند.

جعفری به برگزاری مسابقات فوتسال کشوری در این شهرستان اشاره داشت و آن را در نگاه مردم دیگر استان ها به کهگیلویه موثر دانست و تاکید کرد: همه مسئولان این شهرستان و مردم باید تلاش کنند تا این مسابقات به نحو شایسته برگزار شود.

وی همچنین لزوم توجه به بحث اشتغال را در این شهرستان ضروری دانست و خاطرنشان کرد: بحث اشتغال تنها به این شهرستان اختصاص ندارد.

فرماندار شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه آمار بیکاری در این شهرستان بیشتر از آماری است که در سامانه مرکز کاریابی ثبت شده است، تاکید کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای به روز کردن این آمارها تلاش کند.

آمار دقیقی از بیکاران در کهگیلویه وجود ندارد

جعفری با اشاره به اینکه این شهرستان در خصوص آمار دقیق تعداد بیکاران دچار مشکل است، اضافه کرد: افراد بیکار باید جهت ثبت نام در سایت های کاریابی ترغیب شوند تا آمار و ارقام به روز باشند.

وی یادآور شد: آمار ارائه شده در خصوص تعداد بیکاران در شهرستان کهگیلویه نشان می دهد هر چه به سمت تحصیلات بالاتر می رویم تعداد بیکاران کمتر است در صورتی که اینگونه نیست و در هر خانواده ای در این شهرستان حداقل دو یا سه فرد تحصیل کرده بیکار وجود دارد.

فرماندار شهرستان کهگیلویه اذعان کرد: در صورتی که آمارها به روز نباشند، حق شهرستان کهگیلویه در بسیاری از زمینه ها تضییع می شود.

جعفری با بیان اینکه این شهرستان از پتانسیل های اشتغال زایی مناسبی برخوردار است، ادامه داد: باید از این پتانسیل ها جهت افزایش اشتغال و کاهش بیکاری استفاده کرد.

وی به بحث توریسم و گردشگری در این شهرستان اشاره داشت و تصریح کرد: توریسم از پارامترهایی است که می تواند برای مردم درآمدزا باشد.

جعفری همچنین افزود: اگر می خواهیم در حوزه های اجرایی جوانان تحصیل کرده را به کار گیریم، ارتباط صنعت و دانشگاه باید تقویت شود.