انجمن پیمانکاران فنی مهندسی گلستان یک هزار و 300 عضو شرکتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر باباجانی در جلسه با خبرنگاران استان ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران استان اظهار کرد: اما به دلیل مشکلات تحریم ها از دو سال اخیر این پیمانکاران و شرکت ها با مشکلات زیادی مواجه هستند و کل این ظرفیت ها پوشش داده نمی شود و با حداقل ظرفیت مشغول کار هستند.

وی تصریح کرد: با دلیل تفاوت نرخ ارز و بالا رفتن هزینه ها اعتباراتی هم که لحاظ شده است، تخصیص اعتبارات اندک است و پیمانکاران هم مطالبات بالایی دارند و نتوانسته اند دریافتی از مطالبات خود داشته باشند که این توان مالی پیمانکارن را کاهش داده است.

100 میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران استان از سازمانهای دولتی

رییس هیات مدیره انجمن پیمانکاران ساختمانی اضافه کرد: پیمانکاران استان طی این مدت 70 تا 100 میلیارد تومان مطالبات از شرکت های دولتی دارند که بیشترین مطالبات از اداره کل راه و شهرسازی استان و مابقی از بقیه سازمان هاست.

باباجانی در خصوص برنامه های انجمن گفت: با توجه به مشکلات اعتباری که هم اکنون برای دولت وجود دارد در صدد هستیم پیمانکاران را به سمت اجرای پروژه های خصوصی به شکل کنسرسیوم در استان مانند پروژه های گردشگری، پروژه های بزرگ و انبوه سازی و غیره سوق دهیم .

وی تصریح کرد: با مقامات استانی هم صحبت کرده ایم که آنها هم با تسهیلاتی که در اختیار این کنسرسیوم ها قرار می دهند این کنسرسیوم ها را در گرفتن پروژ های بزرگ استانی و شخصی مانند پروژه آفتاب یاری کنند.