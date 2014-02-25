افتتاح 2 بیمارستان در کرمانشاه و منطقه اورامانات

رییس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه صبح سه شنبه در حاشیه افتتاح آزمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان کرمانشاه با توجه به موقعیت خاص خود می تواند منشا توسعه یافتگی برای غرب کشور باشد. از این رو باید این استان را بیش از پیش تقویت کرد.

نعمت الله منوچهری گفت: یکی از مسایل و دغدغه های استان کرمانشاه بحث احداث پزشکی قانونی در شهرستانهای تابعه است که رفع این مهم باید در اولویت کاری مسئولان این سازمان قرار بگیرد.

منوچهری با اشاره به تلاش دولت برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب به مردم، افزود: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته، در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح دو بیمارستان در سطح کرمانشاه و شهرستانهای تابعه با امکانات کامل و مورد نیاز خواهیم بود.

نماینده پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: طبق این برنامه یک بیمارستان 540 تختخوابی در کرمانشاه ساخته می شود که این امر با مشارکت سرمایه گذار خارجی محقق می شود.

وی افزود: دیگر بیمارستان برای ساخت در استان کرمانشاه، در منطقه اورامانات با ظرفیت 222 تخت ساخته خواهد شد که امیدواریم این دو طرح بتوانند تا حدی زیادی از مشکلات بیماران این استان و شهرستانهایش بکاهد.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با وضعیت پزشکی قانونی در استان کرمانشاه اشاره داشت و عنوان کرد: متاسفانه برای احداث ساختمان پزشکی قانونی در شهرستانها استان کرمانشاه با پاره ای مشکلات روبرو هستیم که امید داریم که این موارد به زودی مرتفع شوند.

منوچهری، مسایل مالی برای پرداخت حقوق پزشکان و کارکنان و همچنین بحث تامین محل ساخت پزشکی قانونی را از مشکلات ایجاد پزشکی قانونی در شهرستانهای کرمانشاه عنوان کرد و گفت: از ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور درخواست داریم که برای رفع این معضل و همچنین کمک به دیگر شهرهای استان کرمانشاه همکاری و مساعدت لازم را داشته باشند.

وی در پایان به افتتاح آزمایشگاه ژنتیک در استان کرمانشاه اشاره داشت و تاکید کرد: خوشبختانه با افتتاح این آزمایشگاه می توانیم به عنوان مرکزیت غرب کشور، مشکلات استانهای همجوار همانند ایلام، کردستان، همدان و ایلام را در این بحث مرتفع کنیم که این خود می تواند بستر مناسبی برای پیشبرد مسیر توسعه استان باشد.

