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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۲۹

شرایط عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی البرز تشریح شد

شرایط عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی البرز تشریح شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدير روابط عمومی كتابخانه های استان البرز شرایط عضويت رايگان و نيم بها در كتابخانه های عمومی استان را تشریح کرد.

داوود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستور العمل عضويت كاملا رايگان برای اقشاری از مردم  گفت: برابر با ماده چهارم دستور العمل عضويت در كتابخانه های عمومی برای  جانبازان، ايثارگران، همسر و فرزندان شهدای گرانقدر، اعضای فعال بسيج (با ارائه كارت عضويت فعال بسيجی)؛ تمام بازنشستگان دولت؛ تمام كاركنان نهاد اعم از نيروهای رسمی مأمور به نهاد، پيمانی، قراردادی به همراه همسر و فرزندان كاركنان (با ارائه كارت شناسايی نهاد) كاملا رايگان است.

وی یادآور شد: همچنين حق عضويت برای تمام معلولان (نابينايان، كم بينايان، معلولين جسمی، حركتی)؛ افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، بهزيستي، مراكز خيريه يا كسانی كه به تشخيص مسئول كتابخانه توان پرداخت حق عضويت را ندارند، كسانی كه خدماتی برای كتابخانه انجام می دهند كه ارزش آن برابر يا بيش از حق عضويت است كاملا رايگان بوده و همچنين عضويت خردسالان ( در گروه سنی پيش دبستان) نيز كاملا رايگان است.

مدير اطلاع رسانی اداره كل كتابخانه های عمومی استان البرز در ادامه افزود: در خصوص عضويت نيم بها يا 50 درصد تخفيف نيز اين خدمات برای كتابداران سازمانهای دولتی (ارائه معرفينامه از سازمان) و دانشجويان رشته كتابداری (كارت دانشجويی)؛ اعضايی كه در طول يك دوره عضويت موفق به توليد علم (چاپ كتاب يا مقالات علمی در مجلات معتبر) شده اند (ارائه اثر يا نامه پذيرش اثر)؛ عضويت خانوادگی يعنی عضويت والدين به همراه فرزندان (حداقل سه نفر) به صورت دسته جمعی؛ عضويت كودكان و نوجوانان (دانش آموزان تا پايان مقطع راهنمايي زير 14 سال) در كتابخانه های عمومی انجام می شود.

داود اسدی افزود: عضويت در شبكه كتابخوانان حرفه ای كشور به آدرس www.booki.ir  نيز كه به عنوان اولين شبكه اجتماعی كتاب ايران است برای همه هموطنان رايگان بوده و خدمات مشاوره كتاب و معرفی و بحث های تخصصی در اين فضای مجازی صورت می پذيرد.

 

کد مطلب 2243979

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