  1. استانها
  2. زنجان
۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۵۷

الوندی:

سازمان ثبت اسناد نقش اساسی در توسعه کشور دارد

سازمان ثبت اسناد نقش اساسی در توسعه کشور دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با اشاره به اینکه ثبت اسناد یک سازمان حاکمیتی است گفت: سازمان ثبت در این راستا در توسعه کشور نقش بسزایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر الوندی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، سازمان ثبت اسناد را یک سازمان حاکمیتی یاد کرد و افزود: در این راستا اقشار مختلف مردم به این سازمان مراجعه می کنند و کارهای خود را در این سازمان انجام می دهند.

وی، با اشاره به اینکه این سازمان نقش اساسی در توسعه اقتصادی دارد اظهار داشت: در این میان باید جهت سرمایه گذاری در استان از کلیه امکانات و ظرفیتها استفاده لازم شود.

مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان زنجان گفت: با توجه به منویات معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی باید در توسعه اقتصاد گام های اساسی را برداریم.

الوندی تاکید کرد:با توجه به گسترش ارتباطات ثبتی و خدمات ثبتی نقشی که در توسعه اقتصاد و سایر حوزه ها داردباید این خدمات روز به روز بهینه تر شود.

وی در ادامه گفت: هر گونه تلاش و خدمات در این سازمان کمک به اقتصاد کشور است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان تصریح کرد: ما به عنوان یک سازمان حاکمیتی باید نقش اساسی در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری استان داشته باشیم و در این میان دستگاههای دیگر با اسن سازمان همکاری لازم را داشته باشند.

در پایان این مراسم از زحمات نخله قدر دانی شد و جعفر الوندی به عنوان مدیر کل ثبت اسناد استان زنجان منصوب شد.

 

 

 

 

کد مطلب 2243980

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها