سازمان ثبت اسناد نقش اساسی در توسعه کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر الوندی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، سازمان ثبت اسناد را یک سازمان حاکمیتی یاد کرد و افزود: در این راستا اقشار مختلف مردم به این سازمان مراجعه می کنند و کارهای خود را در این سازمان انجام می دهند.

وی، با اشاره به اینکه این سازمان نقش اساسی در توسعه اقتصادی دارد اظهار داشت: در این میان باید جهت سرمایه گذاری در استان از کلیه امکانات و ظرفیتها استفاده لازم شود.

مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان زنجان گفت: با توجه به منویات معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی باید در توسعه اقتصاد گام های اساسی را برداریم.

الوندی تاکید کرد:با توجه به گسترش ارتباطات ثبتی و خدمات ثبتی نقشی که در توسعه اقتصاد و سایر حوزه ها داردباید این خدمات روز به روز بهینه تر شود.

وی در ادامه گفت: هر گونه تلاش و خدمات در این سازمان کمک به اقتصاد کشور است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان تصریح کرد: ما به عنوان یک سازمان حاکمیتی باید نقش اساسی در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری استان داشته باشیم و در این میان دستگاههای دیگر با اسن سازمان همکاری لازم را داشته باشند.

در پایان این مراسم از زحمات نخله قدر دانی شد و جعفر الوندی به عنوان مدیر کل ثبت اسناد استان زنجان منصوب شد.