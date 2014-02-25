134 هزار نفر از جمعیت شهری آبادان را زنان تشکیل می دهند

مهساالسادات محسنی فر پیش از ظهر امروز در جلسه کمیسیون بانوان آبادان در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان با اشاره به نقش موثر بانوان در تحکیم خانواده افزود: موضوع آموزش بانوان به منظور ارتقاء سطح علمی و آگاهی آنان و به تبع آن تاثیر این آگاهی بر روی اساس زندگی باید از سوی بانوان جدی گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تشکلهای مردم نهاد در جهت پیشبرد اهداف کمیسیون بانوان اظهار کرد: به منظور ارتقاء سطح علمی و رفع مشکلات بانوان در زمینه های مختلف اعم از بهداشتی عمومی و محیط و مشاغل خانگی کارهای خوبی صورت گرفته ضمن آنکه برای سال آینده نیز برنامه ریزیهای مدونی انجام شده است.



مسئول امور بانوان فرمانداری ویژه آبادان با تاکید بر لزوم توجه به موضوع ورزش در میان بانوان، از عدم احداث پارک بانوان که سال گذشته کلنگ آغاز به کار آن نیز به زمین زده شده به عنوان یکی از دغدغه های کمیسیون بانوان نام برد.

محسنی فر تصریح کرد: پارک بانوان در مساحتی معادل سه هزار مترمربع در منطقه بوارده جنوبی و در کنار جاده ساحلی کلنگ زنی شد اما تاکنون ریالی جهت عملیاتی شدن آن تخصیص نیافته است.

وی ادامه داد: در این پارک سالن همایشها، استخر، پیست دوچرخه سواری و جایگاه ویژه انجام فعالیت های فرهنگی، روان شناسی و آموزشی پیش بینی شده است.

مسئول امور بانوان فرمانداری ویژه آبادان در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به رفع مشکلات بیکاری بانوان به ویژه بانوان سرپرست خانوار یادآور شد: بازارچه خود اشتغالی شماره یک بانوان آبادان در محل خیابان دبستان با هدف ایجاد اشتغال برای بانوان انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت.

محسنی فر با اشاره به استقبال گسترده بانوان آبادانی از ایجاد بازارچه خود اشتغالی گفت: با توجه به هماهنگی های انجام شده، ساخت بازارچه شماره دو خود اشتغالی بانوان آبادان در سال آینده برنامه ریزی شده است.

وی افزود: در زمان حاضر طرح بازارچه مذکور توسط اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آبادان در حال پیگیری و مشاوره است و جانمایی زمین نیز هنوز به تایید نهایی نرسیده است.

به گفته وی برای اجرای بازارچه شماره دو خود اشتغالی بانوان مبلغ 900 میلیون ریال اعتبار اختصاصی داده شده است.

در این جلسه مقرر شد تا موضوع پارک بانوان، کتابخانه روستای شنوف و بازارچه شماره دو خود اشتغالی بانوان آبادان به منظور تسریع در اجرا از طریق فرمانداری پیگیری شود.