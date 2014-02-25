آلمان برای توسعه گردشگری اصفهان در ابتدای راه است

به گزارش خبرنگار مهر، هورست اشتراگه صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری نشست بررسی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و هانوور آلمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت:هیئت تجاری هانور با استقبال و گشاده رویی خوبی در روزهای اخیر در اصفهان مواجه شد.

وی با بیان اینکه فرصتهای تجاری خوبی برای هر دو طرف وجود دارد،افزود: با تعاملات خوبی که برقرار شده قصد توسعه سرمایه گذاری دو طرفه را در دستور کار خود قرار داده ایم.

رئیس اتاق بازگانی هانوور آلمان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سرمایه گذاری شرکتهای هانووری در توسعه گردشگری استان اصفهان گفت:در این راستا در ابتدای راه هستیم چرا که اقتصاد امری دو طرفه است و به هر حال عامه مردم آلمان نیز باید برای مسافرت به سمت اصفهان متقاعد کنیم.

اشتراگه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تاثیر توافقات ژنو در آینده تجاری ‏‏‏ایران و آلمان گفت: فعالان اقصادی هانوور فقط به دنبال روابط تجاری خود اقدام می کنند و به این اعتقاد هستیم که این عمل روابط سیاسی را نیز بهبود می بخشد.

رشد تجارت دو کشور در گرو بهبود ارتباطات سیاسی

همچنین دانیال برن بک مدیر عامل اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در حاشیه این نشست اظهار داشت: هیئت تجاری هانوور در زمینه های گوناگون صنعتی و تجاری مختلف وارد اصفهان شده است.

وی با اشاره به سابقه طولانی همکاری اقتصادی و فرهنگی دو کشور ایران و آلمان افزود: در حیطه آموزش بخش خصوصی با ایران فعالیت خواهیم کرد.

برن بک افزود: با بهبود مناسبات و ارتباطات سیاسی و رفع تحریم های بانکی شرایط تجارت دو کشور نیز رشد بهتری خواهد یافت.

مدیر عامل اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان یادآور شد: این هیئت تجاری فقط در حال حاضر در تهران و اصفهان اقدام به برقراری ارتباطات و نشست های مشترک با بازرگانان می کند و در سایر شهر های ایران قصد این کار را ندارد.

برن بک تاکید کرد: اعتقاد دارم که هر شخص تاجری که وارد ایران می شود باید وقت اضافه خود را به بازدید از شهر اصفهان صرف کند چرا که از دیدن این شهر نمی توان طرف نظر کرد.

