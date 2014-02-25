حجم واردات مواد غذایی کشور کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جهانسوز ظهر سه شنبه در حاشیه همایش ملی تخصصی آشنایی با فرصت های کشاورزی و امنیت غذایی محصول سالم و طبیعی به خبرنگار مهر گفت:در حال حاضر بخش قابل توجهی از درآمد نفت به واردات مواد غذایی هزینه می شود.

وی با تاکید به اینکه این موضوع موجب افزایش وابستگی غذایی کشور شده است، اضافه کرد: با وجود اینکه پس از انقلاب با رشد قابل توجه تولیدات کشاورزی مواجه بودیم، حجم واردات نیز رشد زیادی داشته است.

به گفته جهانسوز در حال حاضر در برخی محصولات مانند روغن، سویا، کنجاله، برنج و جو وابستگی وارداتی بیش از 50 درصد بوده و نیازمند مدیریت تولید داخل برای کاهش وابستگی است.

وی افزود: حتی در محصول گندم واردات صفر درصدی صحت نداشته و نزدیک هفت میلیون تن در سال جاری گندم وارد کشور شده است.

رئیس بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی تصریح کرد: مطابق مستندات حجم واردات کشور تا 13 میلیارد دلار نیز رسیده است.

جهانسوز معتقد است در صورتی که بتوان زمینه توسعه تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور را فراهم کرد، می توان نرخ واردات را کاهش داد.

وی با بیان اینکه واردات نوعی وابستگی ایجاد می کند، اضافه کرد: علاوه بر این بخش عمده ای از درآمد نفتی کشور را نیز به خود اختصاص داده است.

تولید غذای سالم نیاز روز کشور است

رئیس بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی یکی از ضروریات کاهش وابستگی و خودکفایی کشور را تولید غذای سالم عنوان کرد و افزود: غذای سالم عاری از مصرف کود و سموم و عاری از هرگونه ناقل بیماری از جمله ویروس و باکتری است.

وی افزود: کشاورزی باید به سمت تولید غذای سالم حرکت کند تا علاوه بر تامین نیاز داخل به جای واردات مواد غذایی زمینه صادرات فراهم شود.

جهانسوز از دستگاه های اجرایی خواستار تعامل در تولید استاندارد محصولات کشاورزی شد و تاکید کرد: به عنوان مثال وزارت بهداشت قانونا می تواند محصول غذایی غیر سالم را امحا کند.