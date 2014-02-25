آغاز ثبت نام طرح "هر خانه یك درخت" در كرج/ بنرهای تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا عسگری با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به تاثیر طرح هر خانه یک درخت در سالهای گذشته و اقبال عمومی و گسترده ای که از این طرح به عمل آمد، امسال همزمان با فرا رسیدن هفته درختکاری، برای سومین بار این طرح در کلانشهر کرج اجرا می شود.



وی افزود: آغاز این طرح همزمان با هفته درختکاری است که قطعا با حمایت مسئولان محلی از برد موثری برخوردار خواهد بود.



این مسئول عنوان کرد: استفاده از فضاهای واقع در املاک شخصی علاوه بر توسعه سرانه فضای سبز شهری و آموزش مستقیم در خصوص کاشت و داشت نهال مزبور، کمک موثری به یکپارچگی سطح فضای سبز محسوب می شود.



عسگری ادامه داد: استقبال خوب و گستردگی یکنواخت در مناطق شهر نشان از روند مثبت این طرح و بازخورد قابل اعتنای آن در میان مردم بوده که در آینده نزدیک می توان از آن به عنوان یکی از طرحهای تاثیرگذار در افزایش سرانه فضای سبز یاد کرد.



مدیر روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج اعلام کرد: طبق آمار، طی دو سال گذشته در راستای اجرای طرح هر خانه یک درخت از سوی این سازمان، حدود 15 هزار اصله نهال در منازل شهری مناطق 12 گانه کلانشهر کرج غرس شد.



وی گفت: در این زمینه با احتساب فضای 9 مترمربعی جهت هر نهال مساحتی بالغ بر 135 هزار مترمربع یعنی رقمی بیش از 13 هکتار به فضای سبز شهری افزوده شده است.



این مسئول افزود: پراکندگی مناسب و یکنواخت در محدوده شهری و دخیل کردن شهروندان در هزینه های حفظ و نگهداری آن و استفاده از عرصه هایی که در اختیار شهرداری نیست و رقم قابل توجه ای که باید شهرداری برای در اختیار گرفتن زمین جهت توسعه فضای سبز هزینه می کرد، در اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.



عسگری ادامه داد: شیوه ثبت نام در این طرح علاوه بر روال سالهای گذشته که از طریق ارسال پیام کوتاه به سامانه پیامکی سازمان با شماره 10001147 بود، امسال نیز به صورت حضوری و تکمیل فرم ثبت نام است که پس از تدوین اسامی متقاضیان و ارسال برای گروه های اجرایی و مراجعه به درب منازل ضمن کاشت نهال، آموزشهای لازم جهت حفظ و نگهداری نهال مذکور ارائه می شود.



مدیر روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج اظهار داشت: در این زمینه شهروندان می توانند با ارسال عدد 15 به سامانه 10001147 در این طرح ثبت نام کنند.