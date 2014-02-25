مهلت ثبت نام در کنکور 93 تمدید شد/ امکان ویرایش فرم ثبت نام

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان‌ متقاضي‌ ثبت‌‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ براي‌ دوره‌هاي‌ روزانه، نوبت دوم (شبانه‌)، نيمه‌حضوري، مجازي و بين‌الملل دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌، دانشگاه آزاد اسلامي(براي رشته هاي پذيرش باآزمون)، دانشگاه‌ پيام‌ نور (آموزش‌ از راه‌ دور) و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ سال 93 می توانند در این مهلت ثبت نام کنند.

وی افزود: ثبت نام براي‌ شركت‌ در آزمون‌ مذكور از روز شنبه سوم اسفندماه 92 آغاز شده است و با توجه به تمدید مربوطه داوطلبان تا 14 اسفند فرصت دارند با مراجعه به سايت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org در این آزمون ثبت نام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: تا 8 صبح امروز 6 اسفندماه تعداد 65 هزار و 764 در مهلت مجدد ثبت نام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: افرادی هم پیش از این ثبت نامه کرده اند می توانند در مهلت باقیمانده تا 14 اسفندماه نسبت به ویرایش فرم اطلاعات ثبت نام خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، کنکور سراسری در روزهای 5، 6 و 7 تیرماه سال 93 برگزار می شود.