  1. حوزه و دانشگاه
۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۵۱

مهلت ثبت نام در کنکور 93 تمدید شد/ امکان ویرایش فرم ثبت نام

مهلت ثبت نام در کنکور 93 تمدید شد/ امکان ویرایش فرم ثبت نام

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام در آزمون‌ سراسري‌ سال 93 خبر داد و گفت: مهلت ثبت نام برای داوطلبانی که تاکنون به هر دلیل موفق به ثبت نام نشده اند، تا روز چهارشنبه 14 اسفندماه 92 تمدید شد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان‌ متقاضي‌ ثبت‌‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ براي‌ دوره‌هاي‌ روزانه، نوبت دوم (شبانه‌)، نيمه‌حضوري، مجازي و بين‌الملل دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌، دانشگاه آزاد اسلامي(براي رشته هاي پذيرش باآزمون)، دانشگاه‌ پيام‌ نور (آموزش‌ از راه‌ دور) و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ سال 93 می توانند در این مهلت ثبت نام کنند.

وی افزود: ثبت نام براي‌ شركت‌ در آزمون‌ مذكور از روز شنبه سوم اسفندماه 92 آغاز شده است و با توجه به تمدید مربوطه داوطلبان تا 14 اسفند فرصت دارند با مراجعه به سايت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org در این آزمون ثبت نام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: تا 8 صبح امروز 6 اسفندماه تعداد 65 هزار و 764 در مهلت مجدد ثبت نام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: افرادی هم پیش از این ثبت نامه کرده اند می توانند در مهلت باقیمانده تا 14 اسفندماه نسبت به ویرایش فرم اطلاعات ثبت نام خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، کنکور سراسری در روزهای 5، 6 و 7 تیرماه سال 93 برگزار می شود.

کد مطلب 2244007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها