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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۱۴

محمود كتابي:

تربيت مسئله اي جاري در زندگي انسان هاست/ تقدير از 4 مربي تربيتي برتر همدانی

تربيت مسئله اي جاري در زندگي انسان هاست/ تقدير از 4 مربي تربيتي برتر همدانی

همدان - خبرگزاری مهر: رئيس آموزش و پرورش ناحيه دو شهرستان همدان تربيت را والاترين و با ارزش ترين كار در نزد خدا دانست و گفت: تربيت مسئله اي جاري در زندگي انسان ها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود كتابي ظهر سه شنبه در نخستين همايش گراميداشت هفته "تربيت اسلامي" با بيان اين مطلب افزود: تمام اشتياق خداوند نرديكي بنده به اوست و معلمين و مربيان تربيتي نيز در همين راستا گام بر مي دارند.

وي با اشاره به تهاجم فرهنگي دشمنان و تلاش آنان براي گمراهي جوانان اظهار كرد: اين مسائل رسالت معلمين را بيش از پيش سخت و سنگين كرده است.

كتابي با اشاره به نزديكي به تعطيلات نوروزي و همزماني آن با ايام فاطميه تاكيد كرد: تبليغات محيطي در مدارس و ستاد هاي اسكان فرهنگيان بايد به گونه اي متناسب با اين ايام باشد چرا كه همدان شهر دار المومنين است و همه امور بايد در راستاي احترام به ائمه باشد.

وی با بیان اینکه تربیت فرزندان را از ابتدا باید با تربیت اسلامی شروع کنید تا سعادت آنها تضمین شود، گفت: هر انسانی نیازمند موعظه است و بزرگ شده مکتب اسلام و اهل بیت عاقبت بخیری را از آن خود خواهد کرد.

رئيس آموزش و پرورش ناحيه دو شهرستان همدان اضافه کرد:  انسان در پرتو معارف دینی و اسلامی است که می تواند انسانی کامل شود.

در ادامه از رضوان سلماسي، پريوش يدالهي و اعظم الطافي و حسین زاده به عنوان مربيان برتر ناحيه دو همدان تجليل شد.

 

کد مطلب 2244012

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